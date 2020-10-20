١ QAR إلى GHC

١٫٠٠ الريال القطري =
٤٢٬١٦٩٫٥٤٥ Ghanaian Cedi
1 GHC = ٠٫٠٠٠٠٢٣٧١٣٨ QAR
GHC استُبدِلَت بـ GHS
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ الريال القطري =
٤٢٬١٦٩٫٥٤٥ Ghanaian Cedi
1 GHC = ٠٫٠٠٠٠٢٣٧١٣٨ QAR
GHC استُبدِلَت بـ GHS
QAR
GHC
|١ QAR
|٤٢٬١٦٩٫٥ GHC
|٥ QAR
|٢١٠٬٨٤٨ GHC
|١٠ QAR
|٤٢١٬٦٩٥ GHC
|٢٥ QAR
|١٬٠٥٤٬٢٤٠ GHC
|٥٠ QAR
|٢٬١٠٨٬٤٨٠ GHC
|١٠٠ QAR
|٤٬٢١٦٬٩٥٠ GHC
|٥٠٠ QAR
|٢١٬٠٨٤٬٨٠٠ GHC
|١٬٠٠٠ QAR
|٤٢٬١٦٩٬٥٠٠ GHC
|٥٬٠٠٠ QAR
|٢١٠٬٨٤٨٬٠٠٠ GHC
|١٠٬٠٠٠ QAR
|٤٢١٬٦٩٥٬٠٠٠ GHC
1 QAR = ٠ GHC
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٤٫٢١٤٦
|٤٫٢١٤٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٤٫٠٥٢٩
|٣٫٦٥٨٧
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٤٫١٣٠٢
|٣٫٩٠٨١
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٣٪
|٠٫٥٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.More الريال القطري info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.
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