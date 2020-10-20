١ QAR إلى GHC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٤٢٬١٦٩٫٥٤٥ Ghanaian Cedi

1 GHC = ٠٫٠٠٠٠٢٣٧١٣٨ QAR

GHC استُبدِلَت بـ GHS

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الريال القطري إلى Ghanaian Cedi التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ١١:٣٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى Ghanaian Cedi

qar
QAR
ghc
GHC
١ QAR٤٢٬١٦٩٫٥ GHC
٥ QAR٢١٠٬٨٤٨ GHC
١٠ QAR٤٢١٬٦٩٥ GHC
٢٥ QAR١٬٠٥٤٬٢٤٠ GHC
٥٠ QAR٢٬١٠٨٬٤٨٠ GHC
١٠٠ QAR٤٬٢١٦٬٩٥٠ GHC
٥٠٠ QAR٢١٬٠٨٤٬٨٠٠ GHC
١٬٠٠٠ QAR٤٢٬١٦٩٬٥٠٠ GHC
٥٬٠٠٠ QAR٢١٠٬٨٤٨٬٠٠٠ GHC
١٠٬٠٠٠ QAR٤٢١٬٦٩٥٬٠٠٠ GHC

حوِّل Ghanaian Cedi إلى الريال القطري

ghc
GHC
qar
QAR
١ GHC٠٫٠٠٠٠٢٣٧١٣٨ QAR
٥ GHC٠٫٠٠٠١١٨٥٦٩ QAR
١٠ GHC٠٫٠٠٠٢٣٧١٣٨ QAR
٢٥ GHC٠٫٠٠٠٥٩٢٨٤٥ QAR
٥٠ GHC٠٫٠٠١١٨٥٦٩ QAR
١٠٠ GHC٠٫٠٠٢٣٧١٣٨ QAR
٥٠٠ GHC٠٫٠١١٨٥٦٩ QAR
١٬٠٠٠ GHC٠٫٠٢٣٧١٣٨ QAR
٥٬٠٠٠ GHC٠٫١١٨٥٦٩ QAR
١٠٬٠٠٠ GHC٠٫٢٣٧١٣٨ QAR

مخطط QAR إلى GHC

1 QAR = ٠ GHC

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الريال القطري مقابل Ghanaian Cedi

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٢١٤٦٤٫٢١٤٦
منخفض
٤٫٠٥٢٩٣٫٦٥٨٧
المتوسط
٤٫١٣٠٢٣٫٩٠٨١
التقلب
٠٫٢٣٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
ghc

GHC - Ghanaian Cedi

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.

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