١ QAR إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

١٥٫٨٧٨٠٤٦ البير الأثيوبي

1 ETB = ٠٫٠٦٢٩٨٠٠ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٤ UTC

حوِّل الريال القطري إلى البير الأثيوبي

qar
QAR
etb
ETB
١ QAR١٥٫٨٧٨ ETB
٥ QAR٧٩٫٣٩٠٢ ETB
١٠ QAR١٥٨٫٧٨ ETB
٢٥ QAR٣٩٦٫٩٥١ ETB
٥٠ QAR٧٩٣٫٩٠٢ ETB
١٠٠ QAR١٬٥٨٧٫٨ ETB
٥٠٠ QAR٧٬٩٣٩٫٠٢ ETB
١٬٠٠٠ QAR١٥٬٨٧٨ ETB
٥٬٠٠٠ QAR٧٩٬٣٩٠٫٢ ETB
١٠٬٠٠٠ QAR١٥٨٬٧٨٠ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى الريال القطري

etb
ETB
qar
QAR
١ ETB٠٫٠٦٢٩٨ QAR
٥ ETB٠٫٣١٤٩ QAR
١٠ ETB٠٫٦٢٩٨ QAR
٢٥ ETB١٫٥٧٤٥ QAR
٥٠ ETB٣٫١٤٩ QAR
١٠٠ ETB٦٫٢٩٨ QAR
٥٠٠ ETB٣١٫٤٩ QAR
١٬٠٠٠ ETB٦٢٫٩٨ QAR
٥٬٠٠٠ ETB٣١٤٫٩ QAR
١٠٬٠٠٠ ETB٦٢٩٫٨ QAR

مخطط QAR إلى ETB

1 QAR = ٠ ETB

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٫٨٨٨١٥٫٨٨٨
منخفض
١٥٫٦٨١١٥٫٥٦٩
المتوسط
١٥٫٨٠٥١٥٫٧٣٤
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

More البير الأثيوبي info

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