١ QAR إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٢٢٫٩٤٧٦٧٩ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٠٫٠٤٣٥٧٧٤ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى النغولتروم البوتاني

qar
QAR
btn
BTN
١ QAR٢٢٫٩٤٧٧ BTN
٥ QAR١١٤٫٧٣٨ BTN
١٠ QAR٢٢٩٫٤٧٧ BTN
٢٥ QAR٥٧٣٫٦٩٢ BTN
٥٠ QAR١٬١٤٧٫٣٨ BTN
١٠٠ QAR٢٬٢٩٤٫٧٧ BTN
٥٠٠ QAR١١٬٤٧٣٫٨ BTN
١٬٠٠٠ QAR٢٢٬٩٤٧٫٧ BTN
٥٬٠٠٠ QAR١١٤٬٧٣٨ BTN
١٠٬٠٠٠ QAR٢٢٩٬٤٧٧ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى الريال القطري

btn
BTN
qar
QAR
١ BTN٠٫٠٤٣٥٧٧٤ QAR
٥ BTN٠٫٢١٧٨٨٧ QAR
١٠ BTN٠٫٤٣٥٧٧٤ QAR
٢٥ BTN١٫٠٨٩٤٣ QAR
٥٠ BTN٢٫١٧٨٨٧ QAR
١٠٠ BTN٤٫٣٥٧٧٤ QAR
٥٠٠ BTN٢١٫٧٨٨٧ QAR
١٬٠٠٠ BTN٤٣٫٥٧٧٤ QAR
٥٬٠٠٠ BTN٢١٧٫٨٨٧ QAR
١٠٬٠٠٠ BTN٤٣٥٫٧٧٤ QAR

مخطط QAR إلى BTN

1 QAR = ٠ BTN

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٢٫٩٧٥٢٢٫٩٨٥
منخفض
٢٢٫٨٢٩٢٢٫٨١٣
المتوسط
٢٢٫٩٣٤٢٢٫٩١٦
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٣٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

More النغولتروم البوتاني info

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