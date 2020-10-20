١ QAR إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ الريال القطري =

٠٫٣٧٢٦٤٠٤١ الدولار البروني

1 BND = ٢٫٦٨٣٥٥ QAR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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الريال القطري إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٣ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:١٣ UTC

حوِّل الريال القطري إلى الدولار البروني

qar
QAR
bnd
BND
١ QAR٠٫٣٧٢٦٤ BND
٥ QAR١٫٨٦٣٢ BND
١٠ QAR٣٫٧٢٦٤ BND
٢٥ QAR٩٫٣١٦٠١ BND
٥٠ QAR١٨٫٦٣٢ BND
١٠٠ QAR٣٧٫٢٦٤ BND
٥٠٠ QAR١٨٦٫٣٢ BND
١٬٠٠٠ QAR٣٧٢٫٦٤ BND
٥٬٠٠٠ QAR١٬٨٦٣٫٢ BND
١٠٬٠٠٠ QAR٣٬٧٢٦٫٤ BND

حوِّل الدولار البروني إلى الريال القطري

bnd
BND
qar
QAR
١ BND٢٫٦٨٣٥٥ QAR
٥ BND١٣٫٤١٧٨ QAR
١٠ BND٢٦٫٨٣٥٥ QAR
٢٥ BND٦٧٫٠٨٨٨ QAR
٥٠ BND١٣٤٫١٧٨ QAR
١٠٠ BND٢٦٨٫٣٥٥ QAR
٥٠٠ BND١٬٣٤١٫٧٨ QAR
١٬٠٠٠ BND٢٬٦٨٣٫٥٥ QAR
٥٬٠٠٠ BND١٣٬٤١٧٫٨ QAR
١٠٬٠٠٠ BND٢٦٬٨٣٥٫٥ QAR

مخطط QAR إلى BND

1 QAR = ٠ BND

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إحصاءات 1 الريال القطري مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٧٣٣٢٠٫٣٧٥٠٨
منخفض
٠٫٣٦٩٦٣٠٫٣٦٩١٣
المتوسط
٠٫٣٧١٦٦٠٫٣٧١٨٨
التقلب
٠٫١٩٪؜٠٫٢١٪؜

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال القطري info
bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

More الدولار البروني info

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