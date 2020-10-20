١ MTL إلى XDR

١٫٠٠ Maltese Lira =
١٫٩٠٩١٠٨٨ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي
1 XDR = ٠٫٥٢٣٨٠٥ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
١٫٩٠٩١٠٨٨ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي
1 XDR = ٠٫٥٢٣٨٠٥ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
XDR
|١ MTL
|١٫٩٠٩١١ XDR
|٥ MTL
|٩٫٥٤٥٥٤ XDR
|١٠ MTL
|١٩٫٠٩١١ XDR
|٢٥ MTL
|٤٧٫٧٢٧٧ XDR
|٥٠ MTL
|٩٥٫٤٥٥٤ XDR
|١٠٠ MTL
|١٩٠٫٩١١ XDR
|٥٠٠ MTL
|٩٥٤٫٥٥٤ XDR
|١٬٠٠٠ MTL
|١٬٩٠٩٫١١ XDR
|٥٬٠٠٠ MTL
|٩٬٥٤٥٫٥٤ XDR
|١٠٬٠٠٠ MTL
|١٩٬٠٩١٫١ XDR
1 MTL = ٠ XDR
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٨٢١٠٨
|٠٫٨٢١٩٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٨١٢٧٥
|٠٫٨٠٨٠٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٨١٥٣٨
|٠٫٨١٥٤٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٢٠٪
|٠٫١٨٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info
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