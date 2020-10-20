١ MTL إلى XDR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٩٠٩١٠٨٨ حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

1 XDR = ٠٫٥٢٣٨٠٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

mtl
MTL
xdr
XDR
١ MTL١٫٩٠٩١١ XDR
٥ MTL٩٫٥٤٥٥٤ XDR
١٠ MTL١٩٫٠٩١١ XDR
٢٥ MTL٤٧٫٧٢٧٧ XDR
٥٠ MTL٩٥٫٤٥٥٤ XDR
١٠٠ MTL١٩٠٫٩١١ XDR
٥٠٠ MTL٩٥٤٫٥٥٤ XDR
١٬٠٠٠ MTL١٬٩٠٩٫١١ XDR
٥٬٠٠٠ MTL٩٬٥٤٥٫٥٤ XDR
١٠٬٠٠٠ MTL١٩٬٠٩١٫١ XDR

حوِّل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي إلى Maltese Lira

xdr
XDR
mtl
MTL
١ XDR٠٫٥٢٣٨٠٥ MTL
٥ XDR٢٫٦١٩٠٢ MTL
١٠ XDR٥٫٢٣٨٠٥ MTL
٢٥ XDR١٣٫٠٩٥١ MTL
٥٠ XDR٢٦٫١٩٠٢ MTL
١٠٠ XDR٥٢٫٣٨٠٥ MTL
٥٠٠ XDR٢٦١٫٩٠٢ MTL
١٬٠٠٠ XDR٥٢٣٫٨٠٥ MTL
٥٬٠٠٠ XDR٢٬٦١٩٫٠٢ MTL
١٠٬٠٠٠ XDR٥٬٢٣٨٫٠٥ MTL

مخطط MTL إلى XDR

1 MTL = ٠ XDR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٢١٠٨٠٫٨٢١٩٠
منخفض
٠٫٨١٢٧٥٠٫٨٠٨٠٣
المتوسط
٠٫٨١٥٣٨٠٫٨١٥٤٧
التقلب
٠٫٢٠٪؜٠٫١٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

xdr

XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.

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