١ MTL إلى WST

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٦٫٨٩٢٢٣١٦ تالا ساموية

1 WST = ٠٫١٤٥٠٩١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى تالا ساموية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى تالا ساموية

mtl
MTL
wst
WST
١ MTL٦٫٨٩٢٢٣ WST
٥ MTL٣٤٫٤٦١٢ WST
١٠ MTL٦٨٫٩٢٢٣ WST
٢٥ MTL١٧٢٫٣٠٦ WST
٥٠ MTL٣٤٤٫٦١٢ WST
١٠٠ MTL٦٨٩٫٢٢٣ WST
٥٠٠ MTL٣٬٤٤٦٫١٢ WST
١٬٠٠٠ MTL٦٬٨٩٢٫٢٣ WST
٥٬٠٠٠ MTL٣٤٬٤٦١٫٢ WST
١٠٬٠٠٠ MTL٦٨٬٩٢٢٫٣ WST

حوِّل تالا ساموية إلى Maltese Lira

wst
WST
mtl
MTL
١ WST٠٫١٤٥٠٩١ MTL
٥ WST٠٫٧٢٥٤٥٤ MTL
١٠ WST١٫٤٥٠٩١ MTL
٢٥ WST٣٫٦٢٧٢٧ MTL
٥٠ WST٧٫٢٥٤٥٤ MTL
١٠٠ WST١٤٫٥٠٩١ MTL
٥٠٠ WST٧٢٫٥٤٥٤ MTL
١٬٠٠٠ WST١٤٥٫٠٩١ MTL
٥٬٠٠٠ WST٧٢٥٫٤٥٤ MTL
١٠٬٠٠٠ WST١٬٤٥٠٫٩١ MTL

مخطط MTL إلى WST

1 MTL = ٠ WST

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل تالا ساموية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٩٦٨٦٢٫٩٨٧٢
منخفض
٢٫٩١٧٦٢٫٨٦٠٧
المتوسط
٢٫٩٣٧٣٢٫٩٥١١
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

wst

WST - تالا ساموية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة تالا ساموية هو سعر الصرف للزوج WST إلى USD. رمز العملة لـ Samoan Tala هو WST. رمز العملة هو WS$.

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