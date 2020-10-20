١ MTL إلى VND

١٫٠٠ Maltese Lira =
٦٤٬٦١٣٫٢٣٤ الدونغ الفيتنامي
1 VND = ٠٫٠٠٠٠١٥٤٧٦٧ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٦٤٬٦١٣٫٢٣٤ الدونغ الفيتنامي
1 VND = ٠٫٠٠٠٠١٥٤٧٦٧ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
VND
|١ MTL
|٦٤٬٦١٣٫٢ VND
|٥ MTL
|٣٢٣٬٠٦٦ VND
|١٠ MTL
|٦٤٦٬١٣٢ VND
|٢٥ MTL
|١٬٦١٥٬٣٣٠ VND
|٥٠ MTL
|٣٬٢٣٠٬٦٦٠ VND
|١٠٠ MTL
|٦٬٤٦١٬٣٢٠ VND
|٥٠٠ MTL
|٣٢٬٣٠٦٬٦٠٠ VND
|١٬٠٠٠ MTL
|٦٤٬٦١٣٬٢٠٠ VND
|٥٬٠٠٠ MTL
|٣٢٣٬٠٦٦٬٠٠٠ VND
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٦٤٦٬١٣٢٬٠٠٠ VND
1 MTL = ٠ VND
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٢٧٬٧٨٨
|٢٧٬٩٠٢
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٢٧٬١٦١
|٢٦٬٦٨٤
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٢٧٬٣٨٧
|٢٧٬٣٤٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٦١٪
|٠٫٥٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدونغ الفيتنامي هو سعر الصرف للزوج VND إلى USD. رمز العملة لـ Vietnamese Dongs هو VND. رمز العملة هو ₫.More الدونغ الفيتنامي info
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