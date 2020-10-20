١ MTL إلى UGX

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٬٣٢٣٫٩٧٢٢ الشلن الأوغندي

1 UGX = ٠٫٠٠٠١٠٧٢٥٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الشلن الأوغندي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الشلن الأوغندي

mtl
MTL
ugx
UGX
١ MTL٩٬٣٢٣٫٩٧ UGX
٥ MTL٤٦٬٦١٩٫٩ UGX
١٠ MTL٩٣٬٢٣٩٫٧ UGX
٢٥ MTL٢٣٣٬٠٩٩ UGX
٥٠ MTL٤٦٦٬١٩٩ UGX
١٠٠ MTL٩٣٢٬٣٩٧ UGX
٥٠٠ MTL٤٬٦٦١٬٩٩٠ UGX
١٬٠٠٠ MTL٩٬٣٢٣٬٩٧٠ UGX
٥٬٠٠٠ MTL٤٦٬٦١٩٬٩٠٠ UGX
١٠٬٠٠٠ MTL٩٣٬٢٣٩٬٧٠٠ UGX

حوِّل الشلن الأوغندي إلى Maltese Lira

ugx
UGX
mtl
MTL
١ UGX٠٫٠٠٠١٠٧٢٥ MTL
٥ UGX٠٫٠٠٠٥٣٦٢٥٢ MTL
١٠ UGX٠٫٠٠١٠٧٢٥ MTL
٢٥ UGX٠٫٠٠٢٦٨١٢٦ MTL
٥٠ UGX٠٫٠٠٥٣٦٢٥٢ MTL
١٠٠ UGX٠٫٠١٠٧٢٥ MTL
٥٠٠ UGX٠٫٠٥٣٦٢٥٢ MTL
١٬٠٠٠ UGX٠٫١٠٧٢٥ MTL
٥٬٠٠٠ UGX٠٫٥٣٦٢٥٢ MTL
١٠٬٠٠٠ UGX١٫٠٧٢٥ MTL

مخطط MTL إلى UGX

1 MTL = ٠ UGX

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الشلن الأوغندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٬١٤٥٫٩٤٬١٦٢٫٩
منخفض
٣٬٩٦٦٫١٣٬٩٦٦٫١
المتوسط
٤٬٠٢١٫٧٤٬٠٧٠٫١
التقلب
٠٫٥٦٪؜٠٫٤٦٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ugx

UGX - الشلن الأوغندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.

More الشلن الأوغندي info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings