١ MTL إلى TVD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٫٧٤٢٤٨١٨ دولار التوفالو

1 TVD = ٠٫٢٦٧٢٠٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى دولار التوفالو التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى دولار التوفالو

mtl
MTL
tvd
TVD
١ MTL٣٫٧٤٢٤٨ TVD
٥ MTL١٨٫٧١٢٤ TVD
١٠ MTL٣٧٫٤٢٤٨ TVD
٢٥ MTL٩٣٫٥٦٢ TVD
٥٠ MTL١٨٧٫١٢٤ TVD
١٠٠ MTL٣٧٤٫٢٤٨ TVD
٥٠٠ MTL١٬٨٧١٫٢٤ TVD
١٬٠٠٠ MTL٣٬٧٤٢٫٤٨ TVD
٥٬٠٠٠ MTL١٨٬٧١٢٫٤ TVD
١٠٬٠٠٠ MTL٣٧٬٤٢٤٫٨ TVD

حوِّل دولار التوفالو إلى Maltese Lira

tvd
TVD
mtl
MTL
١ TVD٠٫٢٦٧٢٠٢ MTL
٥ TVD١٫٣٣٦٠١ MTL
١٠ TVD٢٫٦٧٢٠٢ MTL
٢٥ TVD٦٫٦٨٠٠٦ MTL
٥٠ TVD١٣٫٣٦٠١ MTL
١٠٠ TVD٢٦٫٧٢٠٢ MTL
٥٠٠ TVD١٣٣٫٦٠١ MTL
١٬٠٠٠ TVD٢٦٧٫٢٠٢ MTL
٥٬٠٠٠ TVD١٬٣٣٦٫٠١ MTL
١٠٬٠٠٠ TVD٢٬٦٧٢٫٠٢ MTL

مخطط MTL إلى TVD

1 MTL = ٠ TVD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل دولار التوفالو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٦٤٢٠١٫٦٦١٨
منخفض
١٫٦٠٣٥١٫٦٠٣٥
المتوسط
١٫٦١٨٠١٫٦٣١٤
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

tvd

TVD - دولار التوفالو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار التوفالو هو سعر الصرف للزوج TVD إلى USD. رمز العملة لـ Tuvaluan Dollars هو TVD. رمز العملة هو $.

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