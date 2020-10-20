١ MTL إلى TRY

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٨٢٫٢٦٩٤٤٦ الليرة التركية

1 TRY = ٠٫٠١٢١٥٥٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الليرة التركية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الليرة التركية

mtl
MTL
try
TRY
١ MTL٨٢٫٢٦٩٤ TRY
٥ MTL٤١١٫٣٤٧ TRY
١٠ MTL٨٢٢٫٦٩٤ TRY
٢٥ MTL٢٬٠٥٦٫٧٤ TRY
٥٠ MTL٤٬١١٣٫٤٧ TRY
١٠٠ MTL٨٬٢٢٦٫٩٤ TRY
٥٠٠ MTL٤١٬١٣٤٫٧ TRY
١٬٠٠٠ MTL٨٢٬٢٦٩٫٤ TRY
٥٬٠٠٠ MTL٤١١٬٣٤٧ TRY
١٠٬٠٠٠ MTL٨٢٢٬٦٩٤ TRY

حوِّل الليرة التركية إلى Maltese Lira

try
TRY
mtl
MTL
١ TRY٠٫٠١٢١٥٥٢ MTL
٥ TRY٠٫٠٦٠٧٧٥٩ MTL
١٠ TRY٠٫١٢١٥٥٢ MTL
٢٥ TRY٠٫٣٠٣٨٨ MTL
٥٠ TRY٠٫٦٠٧٧٥٩ MTL
١٠٠ TRY١٫٢١٥٥٢ MTL
٥٠٠ TRY٦٫٠٧٧٥٩ MTL
١٬٠٠٠ TRY١٢٫١٥٥٢ MTL
٥٬٠٠٠ TRY٦٠٫٧٧٥٩ MTL
١٠٬٠٠٠ TRY١٢١٫٥٥٢ MTL

مخطط MTL إلى TRY

1 MTL = ٠ TRY

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الليرة التركية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٥٫٥٢٠٣٥٫٥٢٠
منخفض
٣٤٫٧٨٢٣٤٫٤٥٩
المتوسط
٣٥٫١٠٤٣٤٫٩١٤
التقلب
٠٫٤٤٪؜٠٫٣٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

try

TRY - الليرة التركية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.

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