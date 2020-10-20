١ MTL إلى TND

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٧٫٨٦٤٦١٤٨ الدينار التونسي

1 TND = ٠٫١٢٧١٥٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار التونسي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار التونسي

mtl
MTL
tnd
TND
١ MTL٧٫٨٦٤٦١ TND
٥ MTL٣٩٫٣٢٣١ TND
١٠ MTL٧٨٫٦٤٦١ TND
٢٥ MTL١٩٦٫٦١٥ TND
٥٠ MTL٣٩٣٫٢٣١ TND
١٠٠ MTL٧٨٦٫٤٦١ TND
٥٠٠ MTL٣٬٩٣٢٫٣١ TND
١٬٠٠٠ MTL٧٬٨٦٤٫٦١ TND
٥٬٠٠٠ MTL٣٩٬٣٢٣٫١ TND
١٠٬٠٠٠ MTL٧٨٬٦٤٦٫١ TND

حوِّل الدينار التونسي إلى Maltese Lira

tnd
TND
mtl
MTL
١ TND٠٫١٢٧١٥٢ MTL
٥ TND٠٫٦٣٥٧٥٩ MTL
١٠ TND١٫٢٧١٥٢ MTL
٢٥ TND٣٫١٧٨٨ MTL
٥٠ TND٦٫٣٥٧٥٩ MTL
١٠٠ TND١٢٫٧١٥٢ MTL
٥٠٠ TND٦٣٫٥٧٥٩ MTL
١٬٠٠٠ TND١٢٧٫١٥٢ MTL
٥٬٠٠٠ TND٦٣٥٫٧٥٩ MTL
١٠٬٠٠٠ TND١٬٢٧١٫٥٢ MTL

مخطط MTL إلى TND

1 MTL = ٠ TND

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار التونسي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٣٨١٧٣٫٣٩٣٦
منخفض
٣٫٣٤٩٤٣٫٣٠٩٧
المتوسط
٣٫٣٦٥٧٣٫٣٦٨٣
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

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