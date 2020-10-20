١ MTL إلى TJS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٦٫٧٩٧١٧٠ السوموني الطاجيكستاني

1 TJS = ٠٫٠٣٧٣١٧٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى السوموني الطاجيكستاني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى السوموني الطاجيكستاني

mtl
MTL
tjs
TJS
١ MTL٢٦٫٧٩٧٢ TJS
٥ MTL١٣٣٫٩٨٦ TJS
١٠ MTL٢٦٧٫٩٧٢ TJS
٢٥ MTL٦٦٩٫٩٢٩ TJS
٥٠ MTL١٬٣٣٩٫٨٦ TJS
١٠٠ MTL٢٬٦٧٩٫٧٢ TJS
٥٠٠ MTL١٣٬٣٩٨٫٦ TJS
١٬٠٠٠ MTL٢٦٬٧٩٧٫٢ TJS
٥٬٠٠٠ MTL١٣٣٬٩٨٦ TJS
١٠٬٠٠٠ MTL٢٦٧٬٩٧٢ TJS

حوِّل السوموني الطاجيكستاني إلى Maltese Lira

tjs
TJS
mtl
MTL
١ TJS٠٫٠٣٧٣١٧٤ MTL
٥ TJS٠٫١٨٦٥٨٧ MTL
١٠ TJS٠٫٣٧٣١٧٤ MTL
٢٥ TJS٠٫٩٣٢٩٣٤ MTL
٥٠ TJS١٫٨٦٥٨٧ MTL
١٠٠ TJS٣٫٧٣١٧٤ MTL
٥٠٠ TJS١٨٫٦٥٨٧ MTL
١٬٠٠٠ TJS٣٧٫٣١٧٤ MTL
٥٬٠٠٠ TJS١٨٦٫٥٨٧ MTL
١٠٬٠٠٠ TJS٣٧٣٫١٧٤ MTL

مخطط MTL إلى TJS

1 MTL = ٠ TJS

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل السوموني الطاجيكستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٫٦٧٠١١٫٨٩٣
منخفض
١١٫٣٥٨١١٫٣٥٨
المتوسط
١١٫٤٧٩١١٫٦٣٧
التقلب
٠٫٥٥٪؜٠٫٤١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

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