١ MTL إلى STN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٥٧٫٣٠٧٥٠٧ دوربا ساو توميان

1 STN = ٠٫٠١٧٤٤٩٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى دوربا ساو توميان التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى دوربا ساو توميان

mtl
MTL
stn
STN
١ MTL٥٧٫٣٠٧٥ STN
٥ MTL٢٨٦٫٥٣٨ STN
١٠ MTL٥٧٣٫٠٧٥ STN
٢٥ MTL١٬٤٣٢٫٦٩ STN
٥٠ MTL٢٬٨٦٥٫٣٨ STN
١٠٠ MTL٥٬٧٣٠٫٧٥ STN
٥٠٠ MTL٢٨٬٦٥٣٫٨ STN
١٬٠٠٠ MTL٥٧٬٣٠٧٫٥ STN
٥٬٠٠٠ MTL٢٨٦٬٥٣٨ STN
١٠٬٠٠٠ MTL٥٧٣٬٠٧٥ STN

حوِّل دوربا ساو توميان إلى Maltese Lira

stn
STN
mtl
MTL
١ STN٠٫٠١٧٤٤٩٧ MTL
٥ STN٠٫٠٨٧٢٤٨٦ MTL
١٠ STN٠٫١٧٤٤٩٧ MTL
٢٥ STN٠٫٤٣٦٢٤٣ MTL
٥٠ STN٠٫٨٧٢٤٨٦ MTL
١٠٠ STN١٫٧٤٤٩٧ MTL
٥٠٠ STN٨٫٧٢٤٨٦ MTL
١٬٠٠٠ STN١٧٫٤٤٩٧ MTL
٥٬٠٠٠ STN٨٧٫٢٤٨٦ MTL
١٠٬٠٠٠ STN١٧٤٫٤٩٧ MTL

مخطط MTL إلى STN

1 MTL = ٠ STN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل دوربا ساو توميان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٤٫٩٨٨٢٤٫٩٩٧
منخفض
٢٤٫٣١٥٢٤٫٣١٥
المتوسط
٢٤٫٦٥٢٢٤٫٦٤٨
التقلب
٠٫٧٧٪؜٠٫٧١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

stn

STN - دوربا ساو توميان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.

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