١ MTL إلى SPL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٠٫٤٢٠١١٨٣٦ لويجينو سيبورجا

1 SPL = ٢٫٣٨٠٢٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى لويجينو سيبورجا التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى لويجينو سيبورجا

mtl
MTL
spl
SPL
١ MTL٠٫٤٢٠١١٨ SPL
٥ MTL٢٫١٠٠٥٩ SPL
١٠ MTL٤٫٢٠١١٨ SPL
٢٥ MTL١٠٫٥٠٣ SPL
٥٠ MTL٢١٫٠٠٥٩ SPL
١٠٠ MTL٤٢٫٠١١٨ SPL
٥٠٠ MTL٢١٠٫٠٥٩ SPL
١٬٠٠٠ MTL٤٢٠٫١١٨ SPL
٥٬٠٠٠ MTL٢٬١٠٠٫٥٩ SPL
١٠٬٠٠٠ MTL٤٬٢٠١٫١٨ SPL

حوِّل لويجينو سيبورجا إلى Maltese Lira

spl
SPL
mtl
MTL
١ SPL٢٫٣٨٠٢٨ MTL
٥ SPL١١٫٩٠١٤ MTL
١٠ SPL٢٣٫٨٠٢٨ MTL
٢٥ SPL٥٩٫٥٠٧ MTL
٥٠ SPL١١٩٫٠١٤ MTL
١٠٠ SPL٢٣٨٫٠٢٨ MTL
٥٠٠ SPL١٬١٩٠٫١٤ MTL
١٬٠٠٠ SPL٢٬٣٨٠٫٢٨ MTL
٥٬٠٠٠ SPL١١٬٩٠١٫٤ MTL
١٠٬٠٠٠ SPL٢٣٬٨٠٢٫٨ MTL

مخطط MTL إلى SPL

1 MTL = ٠ SPL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل لويجينو سيبورجا

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٨١٥٣٠٫١٨١٧٨
منخفض
٠٫١٧٨٠٠٠٫١٧٧٠١
المتوسط
٠٫١٧٩٢١٠٫١٧٩٤٢
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

spl

SPL - لويجينو سيبورجا

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة لويجينو سيبورجا هو سعر الصرف للزوج SPL إلى USD. رمز العملة لـ Seborgan Luigini هو SPL.

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