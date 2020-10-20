١ MTL إلى SHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٩٧٣٨٤٣٧ جنيه سانت هيليني

1 SHP = ٠٫٥٠٦٦٢٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى جنيه سانت هيليني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى جنيه سانت هيليني

mtl
MTL
shp
SHP
١ MTL١٫٩٧٣٨٤ SHP
٥ MTL٩٫٨٦٩٢٢ SHP
١٠ MTL١٩٫٧٣٨٤ SHP
٢٥ MTL٤٩٫٣٤٦١ SHP
٥٠ MTL٩٨٫٦٩٢٢ SHP
١٠٠ MTL١٩٧٫٣٨٤ SHP
٥٠٠ MTL٩٨٦٫٩٢٢ SHP
١٬٠٠٠ MTL١٬٩٧٣٫٨٤ SHP
٥٬٠٠٠ MTL٩٬٨٦٩٫٢٢ SHP
١٠٬٠٠٠ MTL١٩٬٧٣٨٫٤ SHP

حوِّل جنيه سانت هيليني إلى Maltese Lira

shp
SHP
mtl
MTL
١ SHP٠٫٥٠٦٦٢٦ MTL
٥ SHP٢٫٥٣٣١٣ MTL
١٠ SHP٥٫٠٦٦٢٦ MTL
٢٥ SHP١٢٫٦٦٥٦ MTL
٥٠ SHP٢٥٫٣٣١٣ MTL
١٠٠ SHP٥٠٫٦٦٢٦ MTL
٥٠٠ SHP٢٥٣٫٣١٣ MTL
١٬٠٠٠ SHP٥٠٦٫٦٢٦ MTL
٥٬٠٠٠ SHP٢٬٥٣٣٫١٣ MTL
١٠٬٠٠٠ SHP٥٬٠٦٦٫٢٦ MTL

مخطط MTL إلى SHP

1 MTL = ٠ SHP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل جنيه سانت هيليني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٥١٩٩٠٫٨٦٢٦٨
منخفض
٠٫٨٤١٩٠٠٫٨٤١٩٠
المتوسط
٠٫٨٤٦٥٨٠٫٨٥٢٩٠
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

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