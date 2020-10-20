١ MTL إلى RON

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١١٫٥٩٣٠٩٩ الليو الجديد الروماني

1 RON = ٠٫٠٨٦٢٥٨٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الليو الجديد الروماني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٤ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الليو الجديد الروماني

mtl
MTL
ron
RON
١ MTL١١٫٥٩٣١ RON
٥ MTL٥٧٫٩٦٥٥ RON
١٠ MTL١١٥٫٩٣١ RON
٢٥ MTL٢٨٩٫٨٢٧ RON
٥٠ MTL٥٧٩٫٦٥٥ RON
١٠٠ MTL١٬١٥٩٫٣١ RON
٥٠٠ MTL٥٬٧٩٦٫٥٥ RON
١٬٠٠٠ MTL١١٬٥٩٣٫١ RON
٥٬٠٠٠ MTL٥٧٬٩٦٥٫٥ RON
١٠٬٠٠٠ MTL١١٥٬٩٣١ RON

حوِّل الليو الجديد الروماني إلى Maltese Lira

ron
RON
mtl
MTL
١ RON٠٫٠٨٦٢٥٨٢ MTL
٥ RON٠٫٤٣١٢٩١ MTL
١٠ RON٠٫٨٦٢٥٨٢ MTL
٢٥ RON٢٫١٥٦٤٦ MTL
٥٠ RON٤٫٣١٢٩١ MTL
١٠٠ RON٨٫٦٢٥٨٢ MTL
٥٠٠ RON٤٣٫١٢٩١ MTL
١٬٠٠٠ RON٨٦٫٢٥٨٢ MTL
٥٬٠٠٠ RON٤٣١٫٢٩١ MTL
١٠٬٠٠٠ RON٨٦٢٫٥٨٢ MTL

مخطط MTL إلى RON

1 MTL = ٠ RON

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الليو الجديد الروماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٩٨٥٩٥٫٠٠٥٣
منخفض
٤٫٩٤٨٦٤٫٩٤٨٦
المتوسط
٤٫٩٧٦٥٤٫٩٧٦٠
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫١٦٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ron

RON - الليو الجديد الروماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.

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