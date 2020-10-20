١ MTL إلى PHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٤٧٫٤٦٩٤٩ البيزو الفلبيني

1 PHP = ٠٫٠٠٦٧٨١٠٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البيزو الفلبيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البيزو الفلبيني

mtl
MTL
php
PHP
١ MTL١٤٧٫٤٦٩ PHP
٥ MTL٧٣٧٫٣٤٧ PHP
١٠ MTL١٬٤٧٤٫٦٩ PHP
٢٥ MTL٣٬٦٨٦٫٧٤ PHP
٥٠ MTL٧٬٣٧٣٫٤٧ PHP
١٠٠ MTL١٤٬٧٤٦٫٩ PHP
٥٠٠ MTL٧٣٬٧٣٤٫٧ PHP
١٬٠٠٠ MTL١٤٧٬٤٦٩ PHP
٥٬٠٠٠ MTL٧٣٧٬٣٤٧ PHP
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٤٧٤٬٦٩٠ PHP

حوِّل البيزو الفلبيني إلى Maltese Lira

php
PHP
mtl
MTL
١ PHP٠٫٠٠٦٧٨١٠٦ MTL
٥ PHP٠٫٠٣٣٩٠٥٣ MTL
١٠ PHP٠٫٠٦٧٨١٠٦ MTL
٢٥ PHP٠٫١٦٩٥٢٧ MTL
٥٠ PHP٠٫٣٣٩٠٥٣ MTL
١٠٠ PHP٠٫٦٧٨١٠٦ MTL
٥٠٠ PHP٣٫٣٩٠٥٣ MTL
١٬٠٠٠ PHP٦٫٧٨١٠٦ MTL
٥٬٠٠٠ PHP٣٣٫٩٠٥٣ MTL
١٠٬٠٠٠ PHP٦٧٫٨١٠٦ MTL

مخطط MTL إلى PHP

1 MTL = ٠ PHP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البيزو الفلبيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٤٫٠٤٢٦٤٫٠٤٢
منخفض
٦٢٫٦٠٣٦٠٫٢٢١
المتوسط
٦٣٫١٥٠٦٢٫٣٤٧
التقلب
٠٫٢٦٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

php

PHP - البيزو الفلبيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الفلبيني هو سعر الصرف للزوج PHP إلى USD. رمز العملة لـ Philippine Pesos هو PHP. رمز العملة هو ₱.

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