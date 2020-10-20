١ MTL إلى NPR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٣٦٫٧١٩٥٧ الروبي النيبالي

1 NPR = ٠٫٠٠٢٩٦٩٨٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروبي النيبالي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروبي النيبالي

mtl
MTL
npr
NPR
١ MTL٣٣٦٫٧٢ NPR
٥ MTL١٬٦٨٣٫٦ NPR
١٠ MTL٣٬٣٦٧٫٢ NPR
٢٥ MTL٨٬٤١٧٫٩٩ NPR
٥٠ MTL١٦٬٨٣٦ NPR
١٠٠ MTL٣٣٬٦٧٢ NPR
٥٠٠ MTL١٦٨٬٣٦٠ NPR
١٬٠٠٠ MTL٣٣٦٬٧٢٠ NPR
٥٬٠٠٠ MTL١٬٦٨٣٬٦٠٠ NPR
١٠٬٠٠٠ MTL٣٬٣٦٧٬٢٠٠ NPR

حوِّل الروبي النيبالي إلى Maltese Lira

npr
NPR
mtl
MTL
١ NPR٠٫٠٠٢٩٦٩٨٣ MTL
٥ NPR٠٫٠١٤٨٤٩٢ MTL
١٠ NPR٠٫٠٢٩٦٩٨٣ MTL
٢٥ NPR٠٫٠٧٤٢٤٥٨ MTL
٥٠ NPR٠٫١٤٨٤٩٢ MTL
١٠٠ NPR٠٫٢٩٦٩٨٣ MTL
٥٠٠ NPR١٫٤٨٤٩٢ MTL
١٬٠٠٠ NPR٢٫٩٦٩٨٣ MTL
٥٬٠٠٠ NPR١٤٫٨٤٩٢ MTL
١٠٬٠٠٠ NPR٢٩٫٦٩٨٣ MTL

مخطط MTL إلى NPR

1 MTL = ٠ NPR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروبي النيبالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٥٫٦٧١٤٥٫٦٧
منخفض
١٤٢٫٨٩١٤٢٫٠٣
المتوسط
١٤٣٫٧١١٤٣٫٧٥
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

npr

NPR - الروبي النيبالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي النيبالي هو سعر الصرف للزوج NPR إلى USD. رمز العملة لـ Nepalese Rupees هو NPR. رمز العملة هو ₨.

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