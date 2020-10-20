١ MTL إلى NGN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٬٨٤٣٫٧٩٤٣ النيرة النيجيرية

1 NGN = ٠٫٠٠٠٢٦٠١٦٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى النيرة النيجيرية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى النيرة النيجيرية

mtl
MTL
ngn
NGN
١ MTL٣٬٨٤٣٫٧٩ NGN
٥ MTL١٩٬٢١٩ NGN
١٠ MTL٣٨٬٤٣٧٫٩ NGN
٢٥ MTL٩٦٬٠٩٤٫٩ NGN
٥٠ MTL١٩٢٬١٩٠ NGN
١٠٠ MTL٣٨٤٬٣٧٩ NGN
٥٠٠ MTL١٬٩٢١٬٩٠٠ NGN
١٬٠٠٠ MTL٣٬٨٤٣٬٧٩٠ NGN
٥٬٠٠٠ MTL١٩٬٢١٩٬٠٠٠ NGN
١٠٬٠٠٠ MTL٣٨٬٤٣٧٬٩٠٠ NGN

حوِّل النيرة النيجيرية إلى Maltese Lira

ngn
NGN
mtl
MTL
١ NGN٠٫٠٠٠٢٦٠١٦ MTL
٥ NGN٠٫٠٠١٣٠٠٨ MTL
١٠ NGN٠٫٠٠٢٦٠١٦ MTL
٢٥ NGN٠٫٠٠٦٥٠٣٩٩ MTL
٥٠ NGN٠٫٠١٣٠٠٨ MTL
١٠٠ NGN٠٫٠٢٦٠١٦ MTL
٥٠٠ NGN٠٫١٣٠٠٨ MTL
١٬٠٠٠ NGN٠٫٢٦٠١٦ MTL
٥٬٠٠٠ NGN١٫٣٠٠٨ MTL
١٠٬٠٠٠ NGN٢٫٦٠١٦ MTL

مخطط MTL إلى NGN

1 MTL = ٠ NGN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل النيرة النيجيرية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٬٦٥٣٫٧١٬٦٦٤٫٠
منخفض
١٬٥٨٠٫٥١٬١٤٧٫٨
المتوسط
١٬٦١٧٫٩١٬٥٠٥٫٦
التقلب
١٫١٤٪؜٢٫٨٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ngn

NGN - النيرة النيجيرية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.

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