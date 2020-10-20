١ MTL إلى MKD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٤٣٫٣٤٧٢٩ الدينار المقدوني

1 MKD = ٠٫٠٠٦٩٧٦٠٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار المقدوني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار المقدوني

mtl
MTL
mkd
MKD
١ MTL١٤٣٫٣٤٧ MKD
٥ MTL٧١٦٫٧٣٦ MKD
١٠ MTL١٬٤٣٣٫٤٧ MKD
٢٥ MTL٣٬٥٨٣٫٦٨ MKD
٥٠ MTL٧٬١٦٧٫٣٦ MKD
١٠٠ MTL١٤٬٣٣٤٫٧ MKD
٥٠٠ MTL٧١٬٦٧٣٫٦ MKD
١٬٠٠٠ MTL١٤٣٬٣٤٧ MKD
٥٬٠٠٠ MTL٧١٦٬٧٣٦ MKD
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٤٣٣٬٤٧٠ MKD

حوِّل الدينار المقدوني إلى Maltese Lira

mkd
MKD
mtl
MTL
١ MKD٠٫٠٠٦٩٧٦٠٦ MTL
٥ MKD٠٫٠٣٤٨٨٠٣ MTL
١٠ MKD٠٫٠٦٩٧٦٠٦ MTL
٢٥ MKD٠٫١٧٤٤٠٢ MTL
٥٠ MKD٠٫٣٤٨٨٠٣ MTL
١٠٠ MKD٠٫٦٩٧٦٠٦ MTL
٥٠٠ MKD٣٫٤٨٨٠٣ MTL
١٬٠٠٠ MKD٦٫٩٧٦٠٦ MTL
٥٬٠٠٠ MKD٣٤٫٨٨٠٣ MTL
١٠٬٠٠٠ MKD٦٩٫٧٦٠٦ MTL

مخطط MTL إلى MKD

1 MTL = ٠ MKD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار المقدوني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦١٫٩٥٤٦١٫٩٥٤
منخفض
٦١٫٢٨٦٦٠٫٩٠١
المتوسط
٦١٫٥٧٢٦١٫٥٦٩
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

mkd

MKD - الدينار المقدوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار المقدوني هو سعر الصرف للزوج MKD إلى USD. رمز العملة لـ Macedonian Denars هو MKD. رمز العملة هو ден.

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