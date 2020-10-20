١ MTL إلى KES

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٢٣٫٧٢١١٨ الشلن الكيني

1 KES = ٠٫٠٠٣٠٨٩٠٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الشلن الكيني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الشلن الكيني

mtl
MTL
kes
KES
١ MTL٣٢٣٫٧٢١ KES
٥ MTL١٬٦١٨٫٦١ KES
١٠ MTL٣٬٢٣٧٫٢١ KES
٢٥ MTL٨٬٠٩٣٫٠٣ KES
٥٠ MTL١٦٬١٨٦٫١ KES
١٠٠ MTL٣٢٬٣٧٢٫١ KES
٥٠٠ MTL١٦١٬٨٦١ KES
١٬٠٠٠ MTL٣٢٣٬٧٢١ KES
٥٬٠٠٠ MTL١٬٦١٨٬٦١٠ KES
١٠٬٠٠٠ MTL٣٬٢٣٧٬٢١٠ KES

حوِّل الشلن الكيني إلى Maltese Lira

kes
KES
mtl
MTL
١ KES٠٫٠٠٣٠٨٩٠٨ MTL
٥ KES٠٫٠١٥٤٤٥٤ MTL
١٠ KES٠٫٠٣٠٨٩٠٨ MTL
٢٥ KES٠٫٠٧٧٢٢٧ MTL
٥٠ KES٠٫١٥٤٤٥٤ MTL
١٠٠ KES٠٫٣٠٨٩٠٨ MTL
٥٠٠ KES١٫٥٤٤٥٤ MTL
١٬٠٠٠ KES٣٫٠٨٩٠٨ MTL
٥٬٠٠٠ KES١٥٫٤٤٥٤ MTL
١٠٬٠٠٠ KES٣٠٫٨٩٠٨ MTL

مخطط MTL إلى KES

1 MTL = ٠ KES

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الشلن الكيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٢٫٥٤١٤٦٫٤٢
منخفض
١٣٦٫٧٨١٣٦٫٧٨
المتوسط
١٣٨٫٨١١٤١٫٠١
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٧٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

kes

KES - الشلن الكيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الكيني هو سعر الصرف للزوج KES إلى USD. رمز العملة لـ Kenyan Shillings هو KES. رمز العملة هو KSh.

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