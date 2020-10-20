١ MTL إلى JPY

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٠٦٫٠٩٠٨١ الين الياباني

1 JPY = ٠٫٠٠٢٤٦٢٥٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الين الياباني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الين الياباني

mtl
MTL
jpy
JPY
١ MTL٤٠٦٫٠٩١ JPY
٥ MTL٢٬٠٣٠٫٤٥ JPY
١٠ MTL٤٬٠٦٠٫٩١ JPY
٢٥ MTL١٠٬١٥٢٫٣ JPY
٥٠ MTL٢٠٬٣٠٤٫٥ JPY
١٠٠ MTL٤٠٬٦٠٩٫١ JPY
٥٠٠ MTL٢٠٣٬٠٤٥ JPY
١٬٠٠٠ MTL٤٠٦٬٠٩١ JPY
٥٬٠٠٠ MTL٢٬٠٣٠٬٤٥٠ JPY
١٠٬٠٠٠ MTL٤٬٠٦٠٬٩١٠ JPY

حوِّل الين الياباني إلى Maltese Lira

jpy
JPY
mtl
MTL
١ JPY٠٫٠٠٢٤٦٢٥ MTL
٥ JPY٠٫٠١٢٣١٢٥ MTL
١٠ JPY٠٫٠٢٤٦٢٥ MTL
٢٥ JPY٠٫٠٦١٥٦٢٦ MTL
٥٠ JPY٠٫١٢٣١٢٥ MTL
١٠٠ JPY٠٫٢٤٦٢٥ MTL
٥٠٠ JPY١٫٢٣١٢٥ MTL
١٬٠٠٠ JPY٢٫٤٦٢٥ MTL
٥٬٠٠٠ JPY١٢٫٣١٢٥ MTL
١٠٬٠٠٠ JPY٢٤٫٦٢٥ MTL

مخطط MTL إلى JPY

1 MTL = ٠ JPY

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الين الياباني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٧٤٫٤٠١٧٤٫٤٠
منخفض
١٦٨٫٦٢١٦٣٫٢٣
المتوسط
١٧٠٫٤٧١٦٨٫٢٦
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

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