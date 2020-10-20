١ MTL إلى GBP

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٩٧٣٨٧٦٥ الجنيه البريطاني

1 GBP = ٠٫٥٠٦٦١٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الجنيه البريطاني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الجنيه البريطاني

mtl
MTL
gbp
GBP
١ MTL١٫٩٧٣٨٨ GBP
٥ MTL٩٫٨٦٩٣٨ GBP
١٠ MTL١٩٫٧٣٨٨ GBP
٢٥ MTL٤٩٫٣٤٦٩ GBP
٥٠ MTL٩٨٫٦٩٣٨ GBP
١٠٠ MTL١٩٧٫٣٨٨ GBP
٥٠٠ MTL٩٨٦٫٩٣٨ GBP
١٬٠٠٠ MTL١٬٩٧٣٫٨٨ GBP
٥٬٠٠٠ MTL٩٬٨٦٩٫٣٨ GBP
١٠٬٠٠٠ MTL١٩٬٧٣٨٫٨ GBP

حوِّل الجنيه البريطاني إلى Maltese Lira

gbp
GBP
mtl
MTL
١ GBP٠٫٥٠٦٦١٧ MTL
٥ GBP٢٫٥٣٣٠٩ MTL
١٠ GBP٥٫٠٦٦١٧ MTL
٢٥ GBP١٢٫٦٦٥٤ MTL
٥٠ GBP٢٥٫٣٣٠٩ MTL
١٠٠ GBP٥٠٫٦٦١٧ MTL
٥٠٠ GBP٢٥٣٫٣٠٩ MTL
١٬٠٠٠ GBP٥٠٦٫٦١٧ MTL
٥٬٠٠٠ GBP٢٬٥٣٣٫٠٩ MTL
١٠٬٠٠٠ GBP٥٬٠٦٦٫١٧ MTL

مخطط MTL إلى GBP

1 MTL = ٠ GBP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الجنيه البريطاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٥١٩٩٠٫٨٦٢٦٨
منخفض
٠٫٨٤١٩٠٠٫٨٤١٩٠
المتوسط
٠٫٨٤٦٧٠٠٫٨٥٣٠١
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

gbp

GBP - الجنيه البريطاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه البريطاني هو سعر الصرف للزوج GBP إلى USD. رمز العملة لـ الجنيهات البريطانية هو GBP. رمز العملة هو £.

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