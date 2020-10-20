١ MTL إلى ETB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٤٥٫٣٠٩٩٤ البير الأثيوبي

1 ETB = ٠٫٠٠٦٨٨١٨٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البير الأثيوبي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البير الأثيوبي

mtl
MTL
etb
ETB
١ MTL١٤٥٫٣١ ETB
٥ MTL٧٢٦٫٥٥ ETB
١٠ MTL١٬٤٥٣٫١ ETB
٢٥ MTL٣٬٦٣٢٫٧٥ ETB
٥٠ MTL٧٬٢٦٥٫٥ ETB
١٠٠ MTL١٤٬٥٣١ ETB
٥٠٠ MTL٧٢٬٦٥٥ ETB
١٬٠٠٠ MTL١٤٥٬٣١٠ ETB
٥٬٠٠٠ MTL٧٢٦٬٥٥٠ ETB
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٤٥٣٬١٠٠ ETB

حوِّل البير الأثيوبي إلى Maltese Lira

etb
ETB
mtl
MTL
١ ETB٠٫٠٠٦٨٨١٨٤ MTL
٥ ETB٠٫٠٣٤٤٠٩٢ MTL
١٠ ETB٠٫٠٦٨٨١٨٤ MTL
٢٥ ETB٠٫١٧٢٠٤٦ MTL
٥٠ ETB٠٫٣٤٤٠٩٢ MTL
١٠٠ ETB٠٫٦٨٨١٨٤ MTL
٥٠٠ ETB٣٫٤٤٠٩٢ MTL
١٬٠٠٠ ETB٦٫٨٨١٨٤ MTL
٥٬٠٠٠ ETB٣٤٫٤٠٩٢ MTL
١٠٬٠٠٠ ETB٦٨٫٨١٨٤ MTL

مخطط MTL إلى ETB

1 MTL = ٠ ETB

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البير الأثيوبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٢٫٥٢٤٦٢٫٥٨١
منخفض
٦١٫٠٩٠٦٠٫٣٦٩
المتوسط
٦١٫٨٧٦٦١٫٦٧٥
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٤١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

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