١ MTL إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٥٦٫٨٦٠٠٠ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٠٫٠٠٣٨٩٣١٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى إسكيدو الرأس الأخضر

mtl
MTL
cve
CVE
١ MTL٢٥٦٫٨٦ CVE
٥ MTL١٬٢٨٤٫٣ CVE
١٠ MTL٢٬٥٦٨٫٦ CVE
٢٥ MTL٦٬٤٢١٫٥ CVE
٥٠ MTL١٢٬٨٤٣ CVE
١٠٠ MTL٢٥٬٦٨٦ CVE
٥٠٠ MTL١٢٨٬٤٣٠ CVE
١٬٠٠٠ MTL٢٥٦٬٨٦٠ CVE
٥٬٠٠٠ MTL١٬٢٨٤٬٣٠٠ CVE
١٠٬٠٠٠ MTL٢٬٥٦٨٬٦٠٠ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى Maltese Lira

cve
CVE
mtl
MTL
١ CVE٠٫٠٠٣٨٩٣١٧ MTL
٥ CVE٠٫٠١٩٤٦٥٩ MTL
١٠ CVE٠٫٠٣٨٩٣١٧ MTL
٢٥ CVE٠٫٠٩٧٣٢٩٣ MTL
٥٠ CVE٠٫١٩٤٦٥٩ MTL
١٠٠ CVE٠٫٣٨٩٣١٧ MTL
٥٠٠ CVE١٫٩٤٦٥٩ MTL
١٬٠٠٠ CVE٣٫٨٩٣١٧ MTL
٥٬٠٠٠ CVE١٩٫٤٦٥٩ MTL
١٠٬٠٠٠ CVE٣٨٫٩٣١٧ MTL

مخطط MTL إلى CVE

1 MTL = ٠ CVE

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١١٠٫٢٧١١٠٫٢٧
منخفض
١١٠٫٢٧١١٠٫٢٧
المتوسط
١١٠٫٢٧١١٠٫٢٧
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

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