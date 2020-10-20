١ MTL إلى CHF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٫٢٦٦٦٦٣٦ الفرنك السويسري

1 CHF = ٠٫٤٤١١٧٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك السويسري التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك السويسري

mtl
MTL
chf
CHF
١ MTL٢٫٢٦٦٦٦ CHF
٥ MTL١١٫٣٣٣٣ CHF
١٠ MTL٢٢٫٦٦٦٦ CHF
٢٥ MTL٥٦٫٦٦٦٦ CHF
٥٠ MTL١١٣٫٣٣٣ CHF
١٠٠ MTL٢٢٦٫٦٦٦ CHF
٥٠٠ MTL١٬١٣٣٫٣٣ CHF
١٬٠٠٠ MTL٢٬٢٦٦٫٦٦ CHF
٥٬٠٠٠ MTL١١٬٣٣٣٫٣ CHF
١٠٬٠٠٠ MTL٢٢٬٦٦٦٫٦ CHF

حوِّل الفرنك السويسري إلى Maltese Lira

chf
CHF
mtl
MTL
١ CHF٠٫٤٤١١٧٧ MTL
٥ CHF٢٫٢٠٥٨٩ MTL
١٠ CHF٤٫٤١١٧٧ MTL
٢٥ CHF١١٫٠٢٩٤ MTL
٥٠ CHF٢٢٫٠٥٨٩ MTL
١٠٠ CHF٤٤٫١١٧٧ MTL
٥٠٠ CHF٢٢٠٫٥٨٩ MTL
١٬٠٠٠ CHF٤٤١٫١٧٧ MTL
٥٬٠٠٠ CHF٢٬٢٠٥٫٨٩ MTL
١٠٬٠٠٠ CHF٤٬٤١١٫٧٧ MTL

مخطط MTL إلى CHF

1 MTL = ٠ CHF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك السويسري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٧٦٣٢٠٫٩٩٢٧١
منخفض
٠٫٩٤٩٦٦٠٫٩٤٩٦٦
المتوسط
٠٫٩٦٢٢٤٠٫٩٧٣٦٨
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

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