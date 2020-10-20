١ MTL إلى BRL

١٫٠٠ Maltese Lira =
١٣٫٨٢١٨٤٠ الريال البرازيلي
1 BRL = ٠٫٠٧٢٣٤٩٣ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
١٣٫٨٢١٨٤٠ الريال البرازيلي
1 BRL = ٠٫٠٧٢٣٤٩٣ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
BRL
|١ MTL
|١٣٫٨٢١٨ BRL
|٥ MTL
|٦٩٫١٠٩٢ BRL
|١٠ MTL
|١٣٨٫٢١٨ BRL
|٢٥ MTL
|٣٤٥٫٥٤٦ BRL
|٥٠ MTL
|٦٩١٫٠٩٢ BRL
|١٠٠ MTL
|١٬٣٨٢٫١٨ BRL
|٥٠٠ MTL
|٦٬٩١٠٫٩٢ BRL
|١٬٠٠٠ MTL
|١٣٬٨٢١٫٨ BRL
|٥٬٠٠٠ MTL
|٦٩٬١٠٩٫٢ BRL
|١٠٬٠٠٠ MTL
|١٣٨٬٢١٨ BRL
1 MTL = ٠ BRL
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٦٫١٠١٩
|٦٫١٠١٩
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٥٫٧١٢٥
|٥٫٤٣٩٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٥٫٨٣٧٩
|٥٫٦٣٨٦
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٨٢٪
|٠٫٦٥٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال البرازيلي هو سعر الصرف للزوج BRL إلى USD. رمز العملة لـ Brazilian Reais هو BRL. رمز العملة هو R$.More الريال البرازيلي info
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