١ MTL إلى BDT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٩٥٫٦٤١٥٨ التاكا البنجلاديشية

1 BDT = ٠٫٠٠٣٣٨٢٤٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى التاكا البنجلاديشية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى التاكا البنجلاديشية

mtl
MTL
bdt
BDT
١ MTL٢٩٥٫٦٤٣ BDT
٥ MTL١٬٤٧٨٫٢٢ BDT
١٠ MTL٢٬٩٥٦٫٤٣ BDT
٢٥ MTL٧٬٣٩١٫٠٨ BDT
٥٠ MTL١٤٬٧٨٢٫٢ BDT
١٠٠ MTL٢٩٬٥٦٤٫٣ BDT
٥٠٠ MTL١٤٧٬٨٢٢ BDT
١٬٠٠٠ MTL٢٩٥٬٦٤٣ BDT
٥٬٠٠٠ MTL١٬٤٧٨٬٢٢٠ BDT
١٠٬٠٠٠ MTL٢٬٩٥٦٬٤٣٠ BDT

حوِّل التاكا البنجلاديشية إلى Maltese Lira

bdt
BDT
mtl
MTL
١ BDT٠٫٠٠٣٣٨٢٤٦ MTL
٥ BDT٠٫٠١٦٩١٢٣ MTL
١٠ BDT٠٫٠٣٣٨٢٤٦ MTL
٢٥ BDT٠٫٠٨٤٥٦١٤ MTL
٥٠ BDT٠٫١٦٩١٢٣ MTL
١٠٠ BDT٠٫٣٣٨٢٤٦ MTL
٥٠٠ BDT١٫٦٩١٢٣ MTL
١٬٠٠٠ BDT٣٫٣٨٢٤٦ MTL
٥٬٠٠٠ BDT١٦٫٩١٢٣ MTL
١٠٬٠٠٠ BDT٣٣٫٨٢٤٦ MTL

مخطط MTL إلى BDT

1 MTL = ٠ BDT

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل التاكا البنجلاديشية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٢٧٫٨٢١٢٨٫٠٥
منخفض
١٢٥٫٥١١١٦٫٥٨
المتوسط
١٢٦٫٣٥١٢٣٫٣٣
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٧٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bdt

BDT - التاكا البنجلاديشية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التاكا البنجلاديشية هو سعر الصرف للزوج BDT إلى USD. رمز العملة لـ Bangladeshi Takas هو BDT. رمز العملة هو ৳.

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