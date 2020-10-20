١ MTL إلى AUD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٫٧٤٤٦٧٦٣ الدولار الأسترالي

1 AUD = ٠٫٢٦٧٠٤٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الأسترالي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الأسترالي

mtl
MTL
aud
AUD
١ MTL٣٫٧٤٤٦٨ AUD
٥ MTL١٨٫٧٢٣٤ AUD
١٠ MTL٣٧٫٤٤٦٨ AUD
٢٥ MTL٩٣٫٦١٦٩ AUD
٥٠ MTL١٨٧٫٢٣٤ AUD
١٠٠ MTL٣٧٤٫٤٦٨ AUD
٥٠٠ MTL١٬٨٧٢٫٣٤ AUD
١٬٠٠٠ MTL٣٬٧٤٤٫٦٨ AUD
٥٬٠٠٠ MTL١٨٬٧٢٣٫٤ AUD
١٠٬٠٠٠ MTL٣٧٬٤٤٦٫٨ AUD

حوِّل الدولار الأسترالي إلى Maltese Lira

aud
AUD
mtl
MTL
١ AUD٠٫٢٦٧٠٤٦ MTL
٥ AUD١٫٣٣٥٢٣ MTL
١٠ AUD٢٫٦٧٠٤٦ MTL
٢٥ AUD٦٫٦٧٦١٤ MTL
٥٠ AUD١٣٫٣٥٢٣ MTL
١٠٠ AUD٢٦٫٧٠٤٦ MTL
٥٠٠ AUD١٣٣٫٥٢٣ MTL
١٬٠٠٠ AUD٢٦٧٫٠٤٦ MTL
٥٬٠٠٠ AUD١٬٣٣٥٫٢٣ MTL
١٠٬٠٠٠ AUD٢٬٦٧٠٫٤٦ MTL

مخطط MTL إلى AUD

1 MTL = ٠ AUD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الأسترالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٦٤٢٠١٫٦٦١٨
منخفض
١٫٦٠٣٥١٫٦٠٣٥
المتوسط
١٫٦١٨٨١٫٦٣١٨
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٢٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

aud

AUD - الدولار الأسترالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأسترالي هو سعر الصرف للزوج AUD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأسترالية هو AUD. رمز العملة هو $.

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