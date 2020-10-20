١ MTL إلى AFN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٧٨٫٩٨٤٥٠ الأفغاني الأفغانستاني

1 AFN = ٠٫٠٠٥٥٨٧٠٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الأفغاني الأفغانستاني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٣٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الأفغاني الأفغانستاني

mtl
MTL
afn
AFN
١ MTL١٧٨٫٩٨٥ AFN
٥ MTL٨٩٤٫٩٢٣ AFN
١٠ MTL١٬٧٨٩٫٨٥ AFN
٢٥ MTL٤٬٤٧٤٫٦١ AFN
٥٠ MTL٨٬٩٤٩٫٢٣ AFN
١٠٠ MTL١٧٬٨٩٨٫٥ AFN
٥٠٠ MTL٨٩٬٤٩٢٫٣ AFN
١٬٠٠٠ MTL١٧٨٬٩٨٥ AFN
٥٬٠٠٠ MTL٨٩٤٬٩٢٣ AFN
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٧٨٩٬٨٥٠ AFN

حوِّل الأفغاني الأفغانستاني إلى Maltese Lira

afn
AFN
mtl
MTL
١ AFN٠٫٠٠٥٥٨٧٠٨ MTL
٥ AFN٠٫٠٢٧٩٣٥٤ MTL
١٠ AFN٠٫٠٥٥٨٧٠٨ MTL
٢٥ AFN٠٫١٣٩٦٧٧ MTL
٥٠ AFN٠٫٢٧٩٣٥٤ MTL
١٠٠ AFN٠٫٥٥٨٧٠٨ MTL
٥٠٠ AFN٢٫٧٩٣٥٤ MTL
١٬٠٠٠ AFN٥٫٥٨٧٠٨ MTL
٥٬٠٠٠ AFN٢٧٫٩٣٥٤ MTL
١٠٬٠٠٠ AFN٥٥٫٨٧٠٨ MTL

مخطط MTL إلى AFN

1 MTL = ٠ AFN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الأفغاني الأفغانستاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٧٫٠٣٩٧٨٫٧٠١
منخفض
٧٥٫٤٧١٧٥٫٤٧١
المتوسط
٧٦٫١٢٤٧٦٫٩٨٩
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٤٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

afn

AFN - الأفغاني الأفغانستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأفغاني الأفغانستاني هو سعر الصرف للزوج AFN إلى USD. رمز العملة لـ Afghan Afghanis هو AFN. رمز العملة هو ؋.

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