١ MRO إلى ZWL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٣٤٧٥٥١٨٠ الدولار الزيمبابوي

1 ZWL = ٢٨٫٧٧٢٧ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الزيمبابوي

mro
MRO
zwl
ZWL
١ MRO٠٫٠٣٤٧٥٥٢ ZWL
٥ MRO٠٫١٧٣٧٧٦ ZWL
١٠ MRO٠٫٣٤٧٥٥٢ ZWL
٢٥ MRO٠٫٨٦٨٨٨ ZWL
٥٠ MRO١٫٧٣٧٧٦ ZWL
١٠٠ MRO٣٫٤٧٥٥٢ ZWL
٥٠٠ MRO١٧٫٣٧٧٦ ZWL
١٬٠٠٠ MRO٣٤٫٧٥٥٢ ZWL
٥٬٠٠٠ MRO١٧٣٫٧٧٦ ZWL
١٠٬٠٠٠ MRO٣٤٧٫٥٥٢ ZWL

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الأوقية الموريتانية

zwl
ZWL
mro
MRO
١ ZWL٢٨٫٧٧٢٧ MRO
٥ ZWL١٤٣٫٨٦٣ MRO
١٠ ZWL٢٨٧٫٧٢٧ MRO
٢٥ ZWL٧١٩٫٣١٧ MRO
٥٠ ZWL١٬٤٣٨٫٦٣ MRO
١٠٠ ZWL٢٬٨٧٧٫٢٧ MRO
٥٠٠ ZWL١٤٬٣٨٦٫٣ MRO
١٬٠٠٠ ZWL٢٨٬٧٧٢٫٧ MRO
٥٬٠٠٠ ZWL١٤٣٬٨٦٣ MRO
١٠٬٠٠٠ ZWL٢٨٧٬٧٢٧ MRO

مخطط MRO إلى ZWL

1 MRO = ٠ ZWL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٣٥٣١٢٧٨١٫٤٧
منخفض
٠٫٣٣٩٤٥٠٫٣٣٤٤٥
المتوسط
٠٫٣٤٤٦٠٢٢٠٫١٠
التقلب
١٫١٦٪؜٨١٫٤٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
zwl

ZWL - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWL إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWL. رمز العملة هو $.

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