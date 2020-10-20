١ MRO إلى ZWD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٩١٥٠٥٤٠٠ الدولار الزيمبابوي

1 ZWD = ١٫٠٩٢٨٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

ZWD استُبدِلَت بـ ZWL

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الزيمبابوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الزيمبابوي

mro
MRO
zwd
ZWD
١ MRO٠٫٩١٥٠٥٤ ZWD
٥ MRO٤٫٥٧٥٢٧ ZWD
١٠ MRO٩٫١٥٠٥٤ ZWD
٢٥ MRO٢٢٫٨٧٦٣ ZWD
٥٠ MRO٤٥٫٧٥٢٧ ZWD
١٠٠ MRO٩١٫٥٠٥٤ ZWD
٥٠٠ MRO٤٥٧٫٥٢٧ ZWD
١٬٠٠٠ MRO٩١٥٫٠٥٤ ZWD
٥٬٠٠٠ MRO٤٬٥٧٥٫٢٧ ZWD
١٠٬٠٠٠ MRO٩٬١٥٠٫٥٤ ZWD

حوِّل الدولار الزيمبابوي إلى الأوقية الموريتانية

zwd
ZWD
mro
MRO
١ ZWD١٫٠٩٢٨٣ MRO
٥ ZWD٥٫٤٦٤١٦ MRO
١٠ ZWD١٠٫٩٢٨٣ MRO
٢٥ ZWD٢٧٫٣٢٠٨ MRO
٥٠ ZWD٥٤٫٦٤١٦ MRO
١٠٠ ZWD١٠٩٫٢٨٣ MRO
٥٠٠ ZWD٥٤٦٫٤١٦ MRO
١٬٠٠٠ ZWD١٬٠٩٢٫٨٣ MRO
٥٬٠٠٠ ZWD٥٬٤٦٤٫١٦ MRO
١٠٬٠٠٠ ZWD١٠٬٩٢٨٫٣ MRO

مخطط MRO إلى ZWD

1 MRO = ٠ ZWD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الزيمبابوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٫٢٦٦٣٩٫٢٦٦٣
منخفض
٩٫٠٩٥٣٩٫٠٠٧٨
المتوسط
٩٫١٨٣٥٩٫١٤٠٥
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
zwd

ZWD - الدولار الزيمبابوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.

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