١ MRO إلى ZMW

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٦١٦٣٣١٨٥ الكواشا الزامبية

1 ZMW = ١٦٫٢٢٥٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكواشا الزامبية التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكواشا الزامبية

mro
MRO
zmw
ZMW
١ MRO٠٫٠٦١٦٣٣٢ ZMW
٥ MRO٠٫٣٠٨١٦٦ ZMW
١٠ MRO٠٫٦١٦٣٣٢ ZMW
٢٥ MRO١٫٥٤٠٨٣ ZMW
٥٠ MRO٣٫٠٨١٦٦ ZMW
١٠٠ MRO٦٫١٦٣٣٢ ZMW
٥٠٠ MRO٣٠٫٨١٦٦ ZMW
١٬٠٠٠ MRO٦١٫٦٣٣٢ ZMW
٥٬٠٠٠ MRO٣٠٨٫١٦٦ ZMW
١٠٬٠٠٠ MRO٦١٦٫٣٣٢ ZMW

حوِّل الكواشا الزامبية إلى الأوقية الموريتانية

zmw
ZMW
mro
MRO
١ ZMW١٦٫٢٢٥ MRO
٥ ZMW٨١٫١٢٥١ MRO
١٠ ZMW١٦٢٫٢٥ MRO
٢٥ ZMW٤٠٥٫٦٢٦ MRO
٥٠ ZMW٨١١٫٢٥١ MRO
١٠٠ ZMW١٬٦٢٢٫٥ MRO
٥٠٠ ZMW٨٬١١٢٫٥١ MRO
١٬٠٠٠ ZMW١٦٬٢٢٥ MRO
٥٬٠٠٠ ZMW٨١٬١٢٥٫١ MRO
١٠٬٠٠٠ ZMW١٦٢٬٢٥٠ MRO

مخطط MRO إلى ZMW

1 MRO = ٠ ZMW

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكواشا الزامبية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٦٧٧٤٩٠٫٦٩٢٥٨
منخفض
٠٫٦٠٥٧١٠٫٦٠٥٧١
المتوسط
٠٫٦٥٣٤٠٠٫٦٥٤٨٨
التقلب
١٫٤٧٪؜١٫٧٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
zmw

ZMW - الكواشا الزامبية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا الزامبية هو سعر الصرف للزوج ZMW إلى USD. رمز العملة لـ Zambian Kwacha هو ZMW. رمز العملة هو ZK.

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