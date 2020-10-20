١ MRO إلى XPF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٢٧٩٠٦٢٢٦ الفرنك الباسيفيكي

1 XPF = ٣٫٥٨٣٤٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الباسيفيكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الباسيفيكي

mro
MRO
xpf
XPF
١ MRO٠٫٢٧٩٠٦٢ XPF
٥ MRO١٫٣٩٥٣١ XPF
١٠ MRO٢٫٧٩٠٦٢ XPF
٢٥ MRO٦٫٩٧٦٥٦ XPF
٥٠ MRO١٣٫٩٥٣١ XPF
١٠٠ MRO٢٧٫٩٠٦٢ XPF
٥٠٠ MRO١٣٩٫٥٣١ XPF
١٬٠٠٠ MRO٢٧٩٫٠٦٢ XPF
٥٬٠٠٠ MRO١٬٣٩٥٫٣١ XPF
١٠٬٠٠٠ MRO٢٬٧٩٠٫٦٢ XPF

حوِّل الفرنك الباسيفيكي إلى الأوقية الموريتانية

xpf
XPF
mro
MRO
١ XPF٣٫٥٨٣٤٣ MRO
٥ XPF١٧٫٩١٧١ MRO
١٠ XPF٣٥٫٨٣٤٣ MRO
٢٥ XPF٨٩٫٥٨٥٧ MRO
٥٠ XPF١٧٩٫١٧١ MRO
١٠٠ XPF٣٥٨٫٣٤٣ MRO
٥٠٠ XPF١٬٧٩١٫٧١ MRO
١٬٠٠٠ XPF٣٬٥٨٣٫٤٣ MRO
٥٬٠٠٠ XPF١٧٬٩١٧٫١ MRO
١٠٬٠٠٠ XPF٣٥٬٨٣٤٫٣ MRO

مخطط MRO إلى XPF

1 MRO = ٠ XPF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك الباسيفيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٨٤١٠٢٫٨٤١٠
منخفض
٢٫٧٧٠٢٢٫٧٥٢٣
المتوسط
٢٫٨١٥٤٢٫٧٩٩٨
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xpf

XPF - الفرنك الباسيفيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الباسيفيكي هو سعر الصرف للزوج XPF إلى USD. رمز العملة لـ CFP Francs هو XPF. رمز العملة هو ₣.

More الفرنك الباسيفيكي info

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