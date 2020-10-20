١ MRO إلى XPD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

‏٠٫٠٠٠٠٠٢٤٧٤١٨٠٠٩٨ أوقية بالاديوم

1 XPD = ٤٠٤٬١٧٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى أوقية بالاديوم التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٨ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى أوقية بالاديوم

mro
MRO
xpd
XPD
١ MRO٠٫٠٠٠٠٠٢٤٧٤١٨ XPD
٥ MRO٠٫٠٠٠٠١٢٣٧٠٩ XPD
١٠ MRO٠٫٠٠٠٠٢٤٧٤١٨ XPD
٢٥ MRO٠٫٠٠٠٠٦١٨٥٤٥ XPD
٥٠ MRO٠٫٠٠٠١٢٣٧٠٩ XPD
١٠٠ MRO٠٫٠٠٠٢٤٧٤١٨ XPD
٥٠٠ MRO٠٫٠٠١٢٣٧٠٩ XPD
١٬٠٠٠ MRO٠٫٠٠٢٤٧٤١٨ XPD
٥٬٠٠٠ MRO٠٫٠١٢٣٧٠٩ XPD
١٠٬٠٠٠ MRO٠٫٠٢٤٧٤١٨ XPD

حوِّل أوقية بالاديوم إلى الأوقية الموريتانية

xpd
XPD
mro
MRO
١ XPD٤٠٤٬١٧٤ MRO
٥ XPD٢٬٠٢٠٬٨٧٠ MRO
١٠ XPD٤٬٠٤١٬٧٤٠ MRO
٢٥ XPD١٠٬١٠٤٬٤٠٠ MRO
٥٠ XPD٢٠٬٢٠٨٬٧٠٠ MRO
١٠٠ XPD٤٠٬٤١٧٬٤٠٠ MRO
٥٠٠ XPD٢٠٢٬٠٨٧٬٠٠٠ MRO
١٬٠٠٠ XPD٤٠٤٬١٧٤٬٠٠٠ MRO
٥٬٠٠٠ XPD٢٬٠٢٠٬٨٧٠٬٠٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ XPD٤٬٠٤١٬٧٤٠٬٠٠٠ MRO

مخطط MRO إلى XPD

1 MRO = ٠ XPD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل أوقية بالاديوم

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٢٨٤٤٢٠٫٠٠٠٠٢٨٤٤٢
منخفض
٠٫٠٠٠٠٢٤٥٤٢٠٫٠٠٠٠٢٣٠٨٤
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٢٦٩٨٣٠٫٠٠٠٠٢٦٠٧٩
التقلب
٢٫٧٤٪؜٣٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xpd

XPD - أوقية بالاديوم

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية بالاديوم هو سعر الصرف للزوج XPD إلى USD. رمز العملة لـ Palladium Ounces هو XPD.

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