١ MRO إلى XOF

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

١٫٥٣٣٩٨٢٨ الفرنك الوسط أفريقي

1 XOF = ٠٫٦٥١٨٩٨ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الوسط أفريقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٧ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الفرنك الوسط أفريقي

mro
MRO
xof
XOF
١ MRO١٫٥٣٣٩٨ XOF
٥ MRO٧٫٦٦٩٩١ XOF
١٠ MRO١٥٫٣٣٩٨ XOF
٢٥ MRO٣٨٫٣٤٩٦ XOF
٥٠ MRO٧٦٫٦٩٩١ XOF
١٠٠ MRO١٥٣٫٣٩٨ XOF
٥٠٠ MRO٧٦٦٫٩٩١ XOF
١٬٠٠٠ MRO١٬٥٣٣٫٩٨ XOF
٥٬٠٠٠ MRO٧٬٦٦٩٫٩١ XOF
١٠٬٠٠٠ MRO١٥٬٣٣٩٫٨ XOF

حوِّل الفرنك الوسط أفريقي إلى الأوقية الموريتانية

xof
XOF
mro
MRO
١ XOF٠٫٦٥١٨٩٨ MRO
٥ XOF٣٫٢٥٩٤٩ MRO
١٠ XOF٦٫٥١٨٩٨ MRO
٢٥ XOF١٦٫٢٩٧٤ MRO
٥٠ XOF٣٢٫٥٩٤٩ MRO
١٠٠ XOF٦٥٫١٨٩٨ MRO
٥٠٠ XOF٣٢٥٫٩٤٩ MRO
١٬٠٠٠ XOF٦٥١٫٨٩٨ MRO
٥٬٠٠٠ XOF٣٬٢٥٩٫٤٩ MRO
١٠٬٠٠٠ XOF٦٬٥١٨٫٩٨ MRO

مخطط MRO إلى XOF

1 MRO = ٠ XOF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الفرنك الوسط أفريقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٥٫٦١٧١٥٫٦١٧
منخفض
١٥٫٢٢٨١٥٫١٢٩
المتوسط
١٥٫٤٧٦١٥٫٣٩٠
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٥٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
xof

XOF - الفرنك الوسط أفريقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الوسط أفريقي هو سعر الصرف للزوج XOF إلى USD. رمز العملة لـ CFA Francs هو XOF. رمز العملة هو CFA.

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