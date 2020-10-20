١ MRO إلى UYU

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٠١٩١٤٦٩ بيزو أورجواي

1 UYU = ٩٫٨١٢١٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى بيزو أورجواي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى بيزو أورجواي

mro
MRO
uyu
UYU
١ MRO٠٫١٠١٩١٥ UYU
٥ MRO٠٫٥٠٩٥٧٣ UYU
١٠ MRO١٫٠١٩١٥ UYU
٢٥ MRO٢٫٥٤٧٨٧ UYU
٥٠ MRO٥٫٠٩٥٧٣ UYU
١٠٠ MRO١٠٫١٩١٥ UYU
٥٠٠ MRO٥٠٫٩٥٧٣ UYU
١٬٠٠٠ MRO١٠١٫٩١٥ UYU
٥٬٠٠٠ MRO٥٠٩٫٥٧٣ UYU
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٠١٩٫١٥ UYU

حوِّل بيزو أورجواي إلى الأوقية الموريتانية

uyu
UYU
mro
MRO
١ UYU٩٫٨١٢١٣ MRO
٥ UYU٤٩٫٠٦٠٦ MRO
١٠ UYU٩٨٫١٢١٣ MRO
٢٥ UYU٢٤٥٫٣٠٣ MRO
٥٠ UYU٤٩٠٫٦٠٦ MRO
١٠٠ UYU٩٨١٫٢١٣ MRO
٥٠٠ UYU٤٬٩٠٦٫٠٦ MRO
١٬٠٠٠ UYU٩٬٨١٢٫١٣ MRO
٥٬٠٠٠ UYU٤٩٬٠٦٠٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ UYU٩٨٬١٢١٫٣ MRO

مخطط MRO إلى UYU

1 MRO = ٠ UYU

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل بيزو أورجواي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠١٧٨١٫٠١٧٨
منخفض
٠٫٩٨٢٠٠٠٫٩٥٣٦٧
المتوسط
٠٫٩٩٧٢٤٠٫٩٧٩٤٤
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

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uyu

UYU - بيزو أورجواي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة بيزو أورجواي هو سعر الصرف للزوج UYU إلى USD. رمز العملة لـ Uruguayan Pesos هو UYU. رمز العملة هو $U.

More بيزو أورجواي info

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