١ MRO إلى USD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٢٥٢٨٢٣٥٢ الدولار الأمريكي

1 USD = ٣٩٥٫٥٣٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الأمريكي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الأمريكي

mro
MRO
usd
USD
١ MRO٠٫٠٠٢٥٢٨٢٤ USD
٥ MRO٠٫٠١٢٦٤١٢ USD
١٠ MRO٠٫٠٢٥٢٨٢٤ USD
٢٥ MRO٠٫٠٦٣٢٠٥٩ USD
٥٠ MRO٠٫١٢٦٤١٢ USD
١٠٠ MRO٠٫٢٥٢٨٢٤ USD
٥٠٠ MRO١٫٢٦٤١٢ USD
١٬٠٠٠ MRO٢٫٥٢٨٢٤ USD
٥٬٠٠٠ MRO١٢٫٦٤١٢ USD
١٠٬٠٠٠ MRO٢٥٫٢٨٢٤ USD

حوِّل الدولار الأمريكي إلى الأوقية الموريتانية

usd
USD
mro
MRO
١ USD٣٩٥٫٥٣٣ MRO
٥ USD١٬٩٧٧٫٦٦ MRO
١٠ USD٣٬٩٥٥٫٣٣ MRO
٢٥ USD٩٬٨٨٨٫٣٢ MRO
٥٠ USD١٩٬٧٧٦٫٦ MRO
١٠٠ USD٣٩٬٥٥٣٫٣ MRO
٥٠٠ USD١٩٧٬٧٦٦ MRO
١٬٠٠٠ USD٣٩٥٬٥٣٣ MRO
٥٬٠٠٠ USD١٬٩٧٧٬٦٦٠ MRO
١٠٬٠٠٠ USD٣٬٩٥٥٬٣٣٠ MRO

مخطط MRO إلى USD

1 MRO = ٠ USD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الأمريكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٥٦٠٤٠٫٠٢٥٦٠٤
منخفض
٠٫٠٢٥١٣٢٠٫٠٢٤٨٩٠
المتوسط
٠٫٠٢٥٣٧٦٠٫٠٢٥٢٥٧
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
usd

USD - الدولار الأمريكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.

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