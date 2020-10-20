١ MRO إلى TTD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٧٠٩٦٧٥١ الدولار التريندادي

1 TTD = ٥٨٫٤٩٠٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار التريندادي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٦ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار التريندادي

mro
MRO
ttd
TTD
١ MRO٠٫٠١٧٠٩٦٨ TTD
٥ MRO٠٫٠٨٥٤٨٣٨ TTD
١٠ MRO٠٫١٧٠٩٦٨ TTD
٢٥ MRO٠٫٤٢٧٤١٩ TTD
٥٠ MRO٠٫٨٥٤٨٣٨ TTD
١٠٠ MRO١٫٧٠٩٦٨ TTD
٥٠٠ MRO٨٫٥٤٨٣٨ TTD
١٬٠٠٠ MRO١٧٫٠٩٦٨ TTD
٥٬٠٠٠ MRO٨٥٫٤٨٣٨ TTD
١٠٬٠٠٠ MRO١٧٠٫٩٦٨ TTD

حوِّل الدولار التريندادي إلى الأوقية الموريتانية

ttd
TTD
mro
MRO
١ TTD٥٨٫٤٩٠٦ MRO
٥ TTD٢٩٢٫٤٥٣ MRO
١٠ TTD٥٨٤٫٩٠٦ MRO
٢٥ TTD١٬٤٦٢٫٢٧ MRO
٥٠ TTD٢٬٩٢٤٫٥٣ MRO
١٠٠ TTD٥٬٨٤٩٫٠٦ MRO
٥٠٠ TTD٢٩٬٢٤٥٫٣ MRO
١٬٠٠٠ TTD٥٨٬٤٩٠٫٦ MRO
٥٬٠٠٠ TTD٢٩٢٬٤٥٣ MRO
١٠٬٠٠٠ TTD٥٨٤٬٩٠٦ MRO

مخطط MRO إلى TTD

1 MRO = ٠ TTD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار التريندادي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٧٣٣١٠٫١٧٣٣١
منخفض
٠٫١٧٠٥٢٠٫١٦٧١٩
المتوسط
٠٫١٧٢١١٠٫١٧١٣٣
التقلب
٠٫٥٤٪؜٠٫٦٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ttd

TTD - الدولار التريندادي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار التريندادي هو سعر الصرف للزوج TTD إلى USD. رمز العملة لـ Trinidadian Dollars هو TTD. رمز العملة هو TT$.

More الدولار التريندادي info

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