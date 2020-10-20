١ MRO إلى SZL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٤٦١٨٨٣٦٣ ليلانغيني سوازيلاندي

1 SZL = ٢١٫٦٥٠٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى ليلانغيني سوازيلاندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى ليلانغيني سوازيلاندي

mro
MRO
szl
SZL
١ MRO٠٫٠٤٦١٨٨٤ SZL
٥ MRO٠٫٢٣٠٩٤٢ SZL
١٠ MRO٠٫٤٦١٨٨٤ SZL
٢٥ MRO١٫١٥٤٧١ SZL
٥٠ MRO٢٫٣٠٩٤٢ SZL
١٠٠ MRO٤٫٦١٨٨٤ SZL
٥٠٠ MRO٢٣٫٠٩٤٢ SZL
١٬٠٠٠ MRO٤٦٫١٨٨٤ SZL
٥٬٠٠٠ MRO٢٣٠٫٩٤٢ SZL
١٠٬٠٠٠ MRO٤٦١٫٨٨٤ SZL

حوِّل ليلانغيني سوازيلاندي إلى الأوقية الموريتانية

szl
SZL
mro
MRO
١ SZL٢١٫٦٥٠٥ MRO
٥ SZL١٠٨٫٢٥٢ MRO
١٠ SZL٢١٦٫٥٠٥ MRO
٢٥ SZL٥٤١٫٢٦٢ MRO
٥٠ SZL١٬٠٨٢٫٥٢ MRO
١٠٠ SZL٢٬١٦٥٫٠٥ MRO
٥٠٠ SZL١٠٬٨٢٥٫٢ MRO
١٬٠٠٠ SZL٢١٬٦٥٠٫٥ MRO
٥٬٠٠٠ SZL١٠٨٬٢٥٢ MRO
١٠٬٠٠٠ SZL٢١٦٬٥٠٥ MRO

مخطط MRO إلى SZL

1 MRO = ٠ SZL

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل ليلانغيني سوازيلاندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٨٥٦٤٠٫٤٨٨٤٥
منخفض
٠٫٤٥٥١٩٠٫٤٥٥٠٧
المتوسط
٠٫٤٦٦٥٢٠٫٤٦٨٥٣
التقلب
٠٫٩٤٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
szl

SZL - ليلانغيني سوازيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة ليلانغيني سوازيلاندي هو سعر الصرف للزوج SZL إلى USD. رمز العملة لـ Swazi Emalangeni هو SZL. رمز العملة هو E.

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