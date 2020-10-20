١ MRO إلى SPL

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٠٤٢١٤٥٠٦٨ لويجينو سيبورجا

1 SPL = ٢٬٣٧٢٫٧٦ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى لويجينو سيبورجا التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى لويجينو سيبورجا

mro
MRO
spl
SPL
١ MRO٠٫٠٠٠٤٢١٤٥١ SPL
٥ MRO٠٫٠٠٢١٠٧٢٥ SPL
١٠ MRO٠٫٠٠٤٢١٤٥١ SPL
٢٥ MRO٠٫٠١٠٥٣٦٣ SPL
٥٠ MRO٠٫٠٢١٠٧٢٥ SPL
١٠٠ MRO٠٫٠٤٢١٤٥١ SPL
٥٠٠ MRO٠٫٢١٠٧٢٥ SPL
١٬٠٠٠ MRO٠٫٤٢١٤٥١ SPL
٥٬٠٠٠ MRO٢٫١٠٧٢٥ SPL
١٠٬٠٠٠ MRO٤٫٢١٤٥١ SPL

حوِّل لويجينو سيبورجا إلى الأوقية الموريتانية

spl
SPL
mro
MRO
١ SPL٢٬٣٧٢٫٧٦ MRO
٥ SPL١١٬٨٦٣٫٨ MRO
١٠ SPL٢٣٬٧٢٧٫٦ MRO
٢٥ SPL٥٩٬٣١٨٫٩ MRO
٥٠ SPL١١٨٬٦٣٨ MRO
١٠٠ SPL٢٣٧٬٢٧٦ MRO
٥٠٠ SPL١٬١٨٦٬٣٨٠ MRO
١٬٠٠٠ SPL٢٬٣٧٢٬٧٦٠ MRO
٥٬٠٠٠ SPL١١٬٨٦٣٬٨٠٠ MRO
١٠٬٠٠٠ SPL٢٣٬٧٢٧٬٦٠٠ MRO

مخطط MRO إلى SPL

1 MRO = ٠ SPL

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل لويجينو سيبورجا

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٤٢٦٧٤٠٫٠٠٤٢٦٧٤
منخفض
٠٫٠٠٤١٨٨٧٠٫٠٠٤١٤٨٤
المتوسط
٠٫٠٠٤٢٢٩٣٠٫٠٠٤٢٠٩٥
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
spl

SPL - لويجينو سيبورجا

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة لويجينو سيبورجا هو سعر الصرف للزوج SPL إلى USD. رمز العملة لـ Seborgan Luigini هو SPL.

More لويجينو سيبورجا info

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