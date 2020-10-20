١ MRO إلى SAR

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٠٩٤٨١٢٠٦٩ الريال السعودي

1 SAR = ١٠٥٫٤٧٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الريال السعودي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الريال السعودي

mro
MRO
sar
SAR
١ MRO٠٫٠٠٩٤٨١٢١ SAR
٥ MRO٠٫٠٤٧٤٠٦ SAR
١٠ MRO٠٫٠٩٤٨١٢١ SAR
٢٥ MRO٠٫٢٣٧٠٣ SAR
٥٠ MRO٠٫٤٧٤٠٦ SAR
١٠٠ MRO٠٫٩٤٨١٢١ SAR
٥٠٠ MRO٤٫٧٤٠٦ SAR
١٬٠٠٠ MRO٩٫٤٨١٢١ SAR
٥٬٠٠٠ MRO٤٧٫٤٠٦ SAR
١٠٬٠٠٠ MRO٩٤٫٨١٢١ SAR

حوِّل الريال السعودي إلى الأوقية الموريتانية

sar
SAR
mro
MRO
١ SAR١٠٥٫٤٧٢ MRO
٥ SAR٥٢٧٫٣٥٩ MRO
١٠ SAR١٬٠٥٤٫٧٢ MRO
٢٥ SAR٢٬٦٣٦٫٨ MRO
٥٠ SAR٥٬٢٧٣٫٥٩ MRO
١٠٠ SAR١٠٬٥٤٧٫٢ MRO
٥٠٠ SAR٥٢٬٧٣٥٫٩ MRO
١٬٠٠٠ SAR١٠٥٬٤٧٢ MRO
٥٬٠٠٠ SAR٥٢٧٬٣٥٩ MRO
١٠٬٠٠٠ SAR١٬٠٥٤٬٧٢٠ MRO

مخطط MRO إلى SAR

1 MRO = ٠ SAR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الريال السعودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٩٦٠١٧٠٫٠٩٦٠١٧
منخفض
٠٫٠٩٤٢٤٥٠٫٠٩٣٣٣٨
المتوسط
٠٫٠٩٥١٥٩٠٫٠٩٤٧١٤
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
sar

SAR - الريال السعودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال السعودي هو سعر الصرف للزوج SAR إلى USD. رمز العملة لـ الريالات السعودية هو SAR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال السعودي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings