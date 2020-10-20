١ MRO إلى RON

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١١٦٣٧١٢٤ الليو الجديد الروماني

1 RON = ٨٥٫٩٣١٩ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الليو الجديد الروماني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الليو الجديد الروماني

mro
MRO
ron
RON
١ MRO٠٫٠١١٦٣٧١ RON
٥ MRO٠٫٠٥٨١٨٥٦ RON
١٠ MRO٠٫١١٦٣٧١ RON
٢٥ MRO٠٫٢٩٠٩٢٨ RON
٥٠ MRO٠٫٥٨١٨٥٦ RON
١٠٠ MRO١٫١٦٣٧١ RON
٥٠٠ MRO٥٫٨١٨٥٦ RON
١٬٠٠٠ MRO١١٫٦٣٧١ RON
٥٬٠٠٠ MRO٥٨٫١٨٥٦ RON
١٠٬٠٠٠ MRO١١٦٫٣٧١ RON

حوِّل الليو الجديد الروماني إلى الأوقية الموريتانية

ron
RON
mro
MRO
١ RON٨٥٫٩٣١٩ MRO
٥ RON٤٢٩٫٦٥٩ MRO
١٠ RON٨٥٩٫٣١٩ MRO
٢٥ RON٢٬١٤٨٫٣ MRO
٥٠ RON٤٬٢٩٦٫٥٩ MRO
١٠٠ RON٨٬٥٩٣٫١٩ MRO
٥٠٠ RON٤٢٬٩٦٥٫٩ MRO
١٬٠٠٠ RON٨٥٬٩٣١٫٩ MRO
٥٬٠٠٠ RON٤٢٩٬٦٥٩ MRO
١٠٬٠٠٠ RON٨٥٩٬٣١٩ MRO

مخطط MRO إلى RON

1 MRO = ٠ RON

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الليو الجديد الروماني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١١٨٤٩٠٫١١٨٤٩
منخفض
٠٫١١٥٤٩٠٫١١٤٩٩
المتوسط
٠٫١١٧٤١٠٫١١٦٧٤
التقلب
٠٫٦٢٪؜٠٫٥٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
ron

RON - الليو الجديد الروماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.

More الليو الجديد الروماني info

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