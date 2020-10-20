١ MRO إلى PLN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠١٠٠١٤١١٨ الزلوتي البولندي

1 PLN = ٩٩٫٨٥٩٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الزلوتي البولندي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٥ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الزلوتي البولندي

mro
MRO
pln
PLN
١ MRO٠٫٠١٠٠١٤١ PLN
٥ MRO٠٫٠٥٠٠٧٠٦ PLN
١٠ MRO٠٫١٠٠١٤١ PLN
٢٥ MRO٠٫٢٥٠٣٥٣ PLN
٥٠ MRO٠٫٥٠٠٧٠٦ PLN
١٠٠ MRO١٫٠٠١٤١ PLN
٥٠٠ MRO٥٫٠٠٧٠٦ PLN
١٬٠٠٠ MRO١٠٫٠١٤١ PLN
٥٬٠٠٠ MRO٥٠٫٠٧٠٦ PLN
١٠٬٠٠٠ MRO١٠٠٫١٤١ PLN

حوِّل الزلوتي البولندي إلى الأوقية الموريتانية

pln
PLN
mro
MRO
١ PLN٩٩٫٨٥٩ MRO
٥ PLN٤٩٩٫٢٩٥ MRO
١٠ PLN٩٩٨٫٥٩ MRO
٢٥ PLN٢٬٤٩٦٫٤٨ MRO
٥٠ PLN٤٬٩٩٢٫٩٥ MRO
١٠٠ PLN٩٬٩٨٥٫٩ MRO
٥٠٠ PLN٤٩٬٩٢٩٫٥ MRO
١٬٠٠٠ PLN٩٩٬٨٥٩ MRO
٥٬٠٠٠ PLN٤٩٩٬٢٩٥ MRO
١٠٬٠٠٠ PLN٩٩٨٬٥٩٠ MRO

مخطط MRO إلى PLN

1 MRO = ٠ PLN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الزلوتي البولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٠٣٩٩٠٫١٠٣٩٩
منخفض
٠٫٠٩٩٢٠٠٠٫٠٩٨٣١٣
المتوسط
٠٫١٠٢٠٠٠٫١٠٠٩٦
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٧٦٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

More الزلوتي البولندي info

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