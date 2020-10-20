١ MRO إلى PHP

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٤٧٩٨٧١٣ البيزو الفلبيني

1 PHP = ٦٫٧٥٧٣٤ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى البيزو الفلبيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٤ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى البيزو الفلبيني

mro
MRO
php
PHP
١ MRO٠٫١٤٧٩٨٧ PHP
٥ MRO٠٫٧٣٩٩٣٦ PHP
١٠ MRO١٫٤٧٩٨٧ PHP
٢٥ MRO٣٫٦٩٩٦٨ PHP
٥٠ MRO٧٫٣٩٩٣٦ PHP
١٠٠ MRO١٤٫٧٩٨٧ PHP
٥٠٠ MRO٧٣٫٩٩٣٦ PHP
١٬٠٠٠ MRO١٤٧٫٩٨٧ PHP
٥٬٠٠٠ MRO٧٣٩٫٩٣٦ PHP
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٤٧٩٫٨٧ PHP

حوِّل البيزو الفلبيني إلى الأوقية الموريتانية

php
PHP
mro
MRO
١ PHP٦٫٧٥٧٣٤ MRO
٥ PHP٣٣٫٧٨٦٧ MRO
١٠ PHP٦٧٫٥٧٣٤ MRO
٢٥ PHP١٦٨٫٩٣٤ MRO
٥٠ PHP٣٣٧٫٨٦٧ MRO
١٠٠ PHP٦٧٥٫٧٣٤ MRO
٥٠٠ PHP٣٬٣٧٨٫٦٧ MRO
١٬٠٠٠ PHP٦٬٧٥٧٫٣٤ MRO
٥٬٠٠٠ PHP٣٣٬٧٨٦٫٧ MRO
١٠٬٠٠٠ PHP٦٧٬٥٧٣٫٤ MRO

مخطط MRO إلى PHP

1 MRO = ٠ PHP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل البيزو الفلبيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٥٠٣٤١٫٥٠٣٤
منخفض
١٫٤٦٩٨١٫٤٠٦٦
المتوسط
١٫٤٨٩٩١٫٤٦٢٨
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
php

PHP - البيزو الفلبيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الفلبيني هو سعر الصرف للزوج PHP إلى USD. رمز العملة لـ Philippine Pesos هو PHP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الفلبيني info

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