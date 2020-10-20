١ MRO إلى NIO

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٩٢٩٣٧٠٥٩ كوردوبا نيكاراجوي

1 NIO = ١٠٫٧٦٠٠ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى كوردوبا نيكاراجوي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى كوردوبا نيكاراجوي

mro
MRO
nio
NIO
١ MRO٠٫٠٩٢٩٣٧١ NIO
٥ MRO٠٫٤٦٤٦٨٥ NIO
١٠ MRO٠٫٩٢٩٣٧١ NIO
٢٥ MRO٢٫٣٢٣٤٣ NIO
٥٠ MRO٤٫٦٤٦٨٥ NIO
١٠٠ MRO٩٫٢٩٣٧١ NIO
٥٠٠ MRO٤٦٫٤٦٨٥ NIO
١٬٠٠٠ MRO٩٢٫٩٣٧١ NIO
٥٬٠٠٠ MRO٤٦٤٫٦٨٥ NIO
١٠٬٠٠٠ MRO٩٢٩٫٣٧١ NIO

حوِّل كوردوبا نيكاراجوي إلى الأوقية الموريتانية

nio
NIO
mro
MRO
١ NIO١٠٫٧٦ MRO
٥ NIO٥٣٫٧٩٩٩ MRO
١٠ NIO١٠٧٫٦ MRO
٢٥ NIO٢٦٨٫٩٩٩ MRO
٥٠ NIO٥٣٧٫٩٩٩ MRO
١٠٠ NIO١٬٠٧٦ MRO
٥٠٠ NIO٥٬٣٧٩٫٩٩ MRO
١٬٠٠٠ NIO١٠٬٧٦٠ MRO
٥٬٠٠٠ NIO٥٣٬٧٩٩٫٩ MRO
١٠٬٠٠٠ NIO١٠٧٬٦٠٠ MRO

مخطط MRO إلى NIO

1 MRO = ٠ NIO

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل كوردوبا نيكاراجوي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٩٤١٠٠٠٫٩٤١٠٠
منخفض
٠٫٩٢٠٤٤٠٫٩١١٥٩
المتوسط
٠٫٩٣٢٩٧٠٫٩٢٨٨٨
التقلب
٠٫٦٠٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
nio

NIO - كوردوبا نيكاراجوي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة كوردوبا نيكاراجوي هو سعر الصرف للزوج NIO إلى USD. رمز العملة لـ Nicaraguan Cordobas هو NIO. رمز العملة هو C$.

More كوردوبا نيكاراجوي info

أزواج العملات الأوقية الموريتانية (MRO) الشهيرة

usd

MRO إلى USD

eur

MRO إلى EUR

gbp

MRO إلى GBP

jpy

MRO إلى JPY

cad

MRO إلى CAD

aud

MRO إلى AUD

chf

MRO إلى CHF

cny

MRO إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings