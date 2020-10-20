١ MRO إلى NAD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٤٦١٨٦١١٧ الدولار الناميبي

1 NAD = ٢١٫٦٥١٥ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدولار الناميبي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدولار الناميبي

mro
MRO
nad
NAD
١ MRO٠٫٠٤٦١٨٦١ NAD
٥ MRO٠٫٢٣٠٩٣١ NAD
١٠ MRO٠٫٤٦١٨٦١ NAD
٢٥ MRO١٫١٥٤٦٥ NAD
٥٠ MRO٢٫٣٠٩٣١ NAD
١٠٠ MRO٤٫٦١٨٦١ NAD
٥٠٠ MRO٢٣٫٠٩٣١ NAD
١٬٠٠٠ MRO٤٦٫١٨٦١ NAD
٥٬٠٠٠ MRO٢٣٠٫٩٣١ NAD
١٠٬٠٠٠ MRO٤٦١٫٨٦١ NAD

حوِّل الدولار الناميبي إلى الأوقية الموريتانية

nad
NAD
mro
MRO
١ NAD٢١٫٦٥١٥ MRO
٥ NAD١٠٨٫٢٥٨ MRO
١٠ NAD٢١٦٫٥١٥ MRO
٢٥ NAD٥٤١٫٢٨٨ MRO
٥٠ NAD١٬٠٨٢٫٥٨ MRO
١٠٠ NAD٢٬١٦٥٫١٥ MRO
٥٠٠ NAD١٠٬٨٢٥٫٨ MRO
١٬٠٠٠ NAD٢١٬٦٥١٫٥ MRO
٥٬٠٠٠ NAD١٠٨٬٢٥٨ MRO
١٠٬٠٠٠ NAD٢١٦٬٥١٥ MRO

مخطط MRO إلى NAD

1 MRO = ٠ NAD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدولار الناميبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٨٥٦٤٠٫٤٨٨٤٥
منخفض
٠٫٤٥٥١٩٠٫٤٥٥٠٧
المتوسط
٠٫٤٦٦٥٢٠٫٤٦٨٥٣
التقلب
٠٫٩٤٪؜٠٫٨٧٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
nad

NAD - الدولار الناميبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الناميبي هو سعر الصرف للزوج NAD إلى USD. رمز العملة لـ Namibian Dollars هو NAD. رمز العملة هو $.

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