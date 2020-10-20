١ MRO إلى MZN

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫١٦١٤٧٩٧٨ المتكال الموزمبيقي

1 MZN = ٦٫١٩٢٧٣ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى المتكال الموزمبيقي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٢ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى المتكال الموزمبيقي

mro
MRO
mzn
MZN
١ MRO٠٫١٦١٤٨ MZN
٥ MRO٠٫٨٠٧٣٩٩ MZN
١٠ MRO١٫٦١٤٨ MZN
٢٥ MRO٤٫٠٣٦٩٩ MZN
٥٠ MRO٨٫٠٧٣٩٩ MZN
١٠٠ MRO١٦٫١٤٨ MZN
٥٠٠ MRO٨٠٫٧٣٩٩ MZN
١٬٠٠٠ MRO١٦١٫٤٨ MZN
٥٬٠٠٠ MRO٨٠٧٫٣٩٩ MZN
١٠٬٠٠٠ MRO١٬٦١٤٫٨ MZN

حوِّل المتكال الموزمبيقي إلى الأوقية الموريتانية

mzn
MZN
mro
MRO
١ MZN٦٫١٩٢٧٣ MRO
٥ MZN٣٠٫٩٦٣٦ MRO
١٠ MZN٦١٫٩٢٧٣ MRO
٢٥ MZN١٥٤٫٨١٨ MRO
٥٠ MZN٣٠٩٫٦٣٦ MRO
١٠٠ MZN٦١٩٫٢٧٣ MRO
٥٠٠ MZN٣٬٠٩٦٫٣٦ MRO
١٬٠٠٠ MZN٦٬١٩٢٫٧٣ MRO
٥٬٠٠٠ MZN٣٠٬٩٦٣٫٦ MRO
١٠٬٠٠٠ MZN٦١٬٩٢٧٫٣ MRO

مخطط MRO إلى MZN

1 MRO = ٠ MZN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل المتكال الموزمبيقي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٦٣٠١١٫٦٣٠١
منخفض
١٫٥٩٨٩١٫٥٨٦٤
المتوسط
١٫٦١٦٢١٫٦١٠٥
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٤٩٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mzn

MZN - المتكال الموزمبيقي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.

More المتكال الموزمبيقي info

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