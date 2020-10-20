١ MRO إلى MMK

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٥٫٣٠٤٦٩٥٦ الكيات البورمي

1 MMK = ٠٫١٨٨٥١٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الكيات البورمي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤١ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الكيات البورمي

mro
MRO
mmk
MMK
١ MRO٥٫٣٠٤٧ MMK
٥ MRO٢٦٫٥٢٣٥ MMK
١٠ MRO٥٣٫٠٤٧ MMK
٢٥ MRO١٣٢٫٦١٧ MMK
٥٠ MRO٢٦٥٫٢٣٥ MMK
١٠٠ MRO٥٣٠٫٤٧ MMK
٥٠٠ MRO٢٬٦٥٢٫٣٥ MMK
١٬٠٠٠ MRO٥٬٣٠٤٫٧ MMK
٥٬٠٠٠ MRO٢٦٬٥٢٣٫٥ MMK
١٠٬٠٠٠ MRO٥٣٬٠٤٧ MMK

حوِّل الكيات البورمي إلى الأوقية الموريتانية

mmk
MMK
mro
MRO
١ MMK٠٫١٨٨٥١٢ MRO
٥ MMK٠٫٩٤٢٥٦١ MRO
١٠ MMK١٫٨٨٥١٢ MRO
٢٥ MMK٤٫٧١٢٨١ MRO
٥٠ MMK٩٫٤٢٥٦١ MRO
١٠٠ MMK١٨٫٨٥١٢ MRO
٥٠٠ MMK٩٤٫٢٥٦١ MRO
١٬٠٠٠ MMK١٨٨٫٥١٢ MRO
٥٬٠٠٠ MMK٩٤٢٫٥٦١ MRO
١٠٬٠٠٠ MMK١٬٨٨٥٫١٢ MRO

مخطط MRO إلى MMK

1 MRO = ٠ MMK

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الكيات البورمي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٥٣٫٧٢٨٥٣٫٧٢٨
منخفض
٥٢٫٦٧٠٥٢٫١٧١
المتوسط
٥٣٫٢٤٥٥٢٫٩٩٨
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mmk

MMK - الكيات البورمي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.

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