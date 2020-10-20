١ MRO إلى MAD

محوّل العملات مِن XE

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1 UM

‏١ الأوقية الموريتانية =

٠٫٠٢٥٠٠١٧٧٨ الدرهم المغربي

1 MAD = ٣٩٫٩٩٧٢ MRO

MRO استُبدِلَت بـ MRU

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الأوقية الموريتانية إلى الدرهم المغربي التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٨:٥٣ UTC

حوِّل الأوقية الموريتانية إلى الدرهم المغربي

mro
MRO
mad
MAD
١ MRO٠٫٠٢٥٠٠١٨ MAD
٥ MRO٠٫١٢٥٠٠٩ MAD
١٠ MRO٠٫٢٥٠٠١٨ MAD
٢٥ MRO٠٫٦٢٥٠٤٤ MAD
٥٠ MRO١٫٢٥٠٠٩ MAD
١٠٠ MRO٢٫٥٠٠١٨ MAD
٥٠٠ MRO١٢٫٥٠٠٩ MAD
١٬٠٠٠ MRO٢٥٫٠٠١٨ MAD
٥٬٠٠٠ MRO١٢٥٫٠٠٩ MAD
١٠٬٠٠٠ MRO٢٥٠٫٠١٨ MAD

حوِّل الدرهم المغربي إلى الأوقية الموريتانية

mad
MAD
mro
MRO
١ MAD٣٩٫٩٩٧٢ MRO
٥ MAD١٩٩٫٩٨٦ MRO
١٠ MAD٣٩٩٫٩٧٢ MRO
٢٥ MAD٩٩٩٫٩٢٩ MRO
٥٠ MAD١٬٩٩٩٫٨٦ MRO
١٠٠ MAD٣٬٩٩٩٫٧٢ MRO
٥٠٠ MAD١٩٬٩٩٨٫٦ MRO
١٬٠٠٠ MAD٣٩٬٩٩٧٫٢ MRO
٥٬٠٠٠ MAD١٩٩٬٩٨٦ MRO
١٠٬٠٠٠ MAD٣٩٩٬٩٧٢ MRO

مخطط MRO إلى MAD

1 MRO = ٠ MAD

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إحصاءات 1 الأوقية الموريتانية مقابل الدرهم المغربي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٢٥٤١٨٠٫٢٥٧٥٢
منخفض
٠٫٢٥٠٣٧٠٫٢٤٩٢٢
المتوسط
٠٫٢٥٢٥٣٠٫٢٥٢٧٧
التقلب
٠٫٤٢٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

mro

MRO - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.

More الأوقية الموريتانية info
mad

MAD - الدرهم المغربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم المغربي هو سعر الصرف للزوج MAD إلى USD. رمز العملة لـ Moroccan Dirhams هو MAD. رمز العملة هو MAD.

More الدرهم المغربي info

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